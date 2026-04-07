E allora Schembri parte alla volta dell'isoletta di Gozo. L'isola del tesoro di Riina? Forse. Un viaggio costellato di incontri con gli abitanti dell'isola, ognuno è un pezzo di puzzle, un brandello della mappa. Descrivono un uomo silenzioso e discreto, di basso profilo, che “regalava i dolci ai bambini”. Ma è evidente che molti conoscessero la sua vera identità, lo dimostra una certa paura e omertà che ancora regna nelle parole degli abitanti. Schembri trova una delle due case, è una grande villa, sembra un fortino arabo in pietra consumata dal sole. Poi continua a seguire la mappa, e sulla X scava e trova... il ministro dell'agricoltura maltese, Anton Refalo. Avvocato, in politica da quarant'anni, è lui ad uscire dalla porta della casa che era stata di Totò Riina. E alla domanda se sapesse a chi appartenesse quella casa prima di lui cade dalle nubi. Refalo è attualmente estraneo ad ogni accusa, ma la sua presenza nella casa che fu di Totò Riina non può che destare qualche lecita domanda. Intanto, Tanino Grado riconosce i due immobili, sostenendo di aver accompagnato Riina proprio in quei luoghi. Un vero e proprio scoop tirato fuori da Massimo Giletti e Silvio Schembri, sulle tracce di Totò Riina, che ora rischia di scuotere la politica maltese e, chissà, avvicinarci un po' di più al tesoro perduto.