Lo rivelazione di Giletti allo Stato delle cose: “La bomba a Ranucci? È stata la camorra”. Tutto quello che è uscito fuori durante la puntata

"Si è parlato di una Panda nera, si è parlato di plastico: né uno né l'altro – ha detto poi Giletti -. La macchina usata dagli attentatori non è una Panda nera, l'esplosivo probabilmente è preso da una cava ma non era plastico. Ma la notizia importante che daremo stasera è che gli autori dell'attentato appartengono alla camorra, sono arrivati dalla Campania per l'attentato, non hanno usato una Panda nera ma un altro mezzo, e sono tornati in Campania dopo aver effettuato l'attentato". La famosa Panda nera sarebbe quindi parte di un depistaggio, indizio di un piano ragionato e accorto. L'ordigno “non rudimentale” non era plastico ma gelatina, e sarebbe esploso qualche minuto dopo che gli attentatori si sono dileguati. Niente pista politica sembra per ora, del resto lo aveva escluso lo stesso Ranucci pochi giorni dopo l'esplosione: "Noi tocchiamo talmente tanti interessi e centri di potere - spiegava - che è impossibile capire l'origine, credo sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici". Resta ora da capire quanto questa nuova pista troverà conferme nelle indagini della procura di Roma. Uno scenario che, se confermato, aprirebbe un fronte inquietante non solo nella lotta alla camorra, ma anche sul piano della tutela del giornalismo d’inchiesta e della libertà di stampa.