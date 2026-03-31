Nel caso della perquisizione a Ilaria Salis e dell’assistente con precedenti per violenza privata trovato nella sua camera d’hotel viene fuori tutta la loro (e nostra?) ignoranza politica

L’elezione di Ilaria Salis servì per salvarla da un processo ingiusto in un Paese che agisce ingiustamente quando si tratta di processare qualcuno, vuoi anche perché in Ungheria vige un modello di processo abbastanza simile a quello che avevamo col fascismo e che la riforma che non è passata mirava ad abbandonare definitivamente (chiudendo un percorso iniziato nel 1989 da Giuliano Vassalli). C’è chi paragonò la scelta di Avs a quella dei Radicali quando salvarono Enzo Tortora e, poco prima, l’ingrato Toni Negri, che ne approfittò per fuggire in Francia. Con una piccola differenza. Che l’immunità di Salis non le sta dando la possibilità di difendersi in contesti più giusti, ma solo di svolgere una professione per cui evidentemente non è molto tagliata ed evitare qualsiasi processo. D’altronde, aver trovato un lavoro a Ilaria Salis è forse il più importante successo di questa sinistra (insieme alla vittoria del No al referendum; due risultati che si contraddicono in modo evidente, ahimè). Chi scrive sostenne la candidatura di Salis, che meritava un giusto processo e non un processo dai toni politici. Ma è passato un po’ di tempo e non è stata trovata, evidentemente neanche dalla diretta interessata, un’alternativa. Anzi, Salis porta dentro a questo nascondino politico anche quello che secondo alcuni è il compagno e che certamente è il suo assistente, Ivan Bonnin, condannato per scontri all’Università di Bologna nel 2015 per il reato di interruzione di pubblico servizio aggravata e violenza privata. Questa storia è uscita fuori dopo la perquisizione della camera d’hotel dell’eurodeputata, a Roma per la manifestazione antitrumpiana No Kings Day. Si è subito parlato di un’intromissione inaccettabile delle forze dell’ordine, per motivi politici, nella vita privata di una rappresentante del popolo che gode, da Costituzione, di immunità parlamentare. Si è anche detto che tutto questo è stato reso possibile dai nuovi decreti sicurezza, quindi la colpa è del governo. Le critiche vengono però rifiutate completamente e la Questura spiega che la perquisizione è stata avviata d’ufficio dopo che un altro Paese europeo aveva segnalato la sua presenza alla manifestazione. La perquisizione, inoltre, si sarebbe interrotta non appena verificata l’immunità parlamentare di Salis.