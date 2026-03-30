Il capolavoro dimenticato è anche il più bello dei libri che non avete letto. “Angelo, guarda il passato” di Thomas Wolfe non è un romanzo sull’America, ma sul significato di essere umani. La fame, i sogni e la poesia

Come detto, Wolfe tiene insieme la modernità americana e il “classicismo” (possiamo definirlo così, se paragonato alla breve storia degli Stati Uniti d’America?) Europeo. Ricorda, in un certo senso, il Lucien Rebatet de I due stendardi, non per temi né esattamente per stile, ma per intenzione: romanzi mondo, come si suol dire, ma ben radicati in una tradizione che ha fatto la lingua, qualsiasi lingua, grande. In Wolfe c’è davvero tutto. Non solo l’America, ma i suoi cantori. C’è una delicatezza epigrammatica che ricorda Emily Dickinson (“Oh, perduto!”), e c’è una visionarietà che rimanda a Emerson e Walt Whitman. C’è un gusto per lo stile, spesso barocco, che lo avvicina a un altro gradissimo, Francis Scott Fitzgerald, ma c’è si avverte il dono di un’ispirazione purissima, com’era quella di Hemingway. I paragoni sono infiniti e come si è detto son già stati fatti. Morto giovanissimo, il suo libro (e non solo questo, anche Il fiume e il tempo, lungo oltre mille pagine) era destinato all’oblio. Ha conservato intatta la sua forza, riconosciutagli, tuttavia, da sempre meno “lettori forti”. Non che il postmodernismo abbia soppiantato, tra il pubblico generalista, i vari Wolfe. Semplicemente, si potrebbe dire, il postmodernismo ci ha insegnato a essere instancabilmente moderni, anche nel nostro modo di concepire l’enciclopedismo. Vogliamo la scienza, non la poesia, vogliamo essere analitici, non umanisti, cerchiamo la soluzione dove non la cercava Wolfe, così attaccato alla poesia, ai gessi, a quegli angeli che, per le prime cento pagine, rappresentano l’ossessione verso l’arte e verso i sogni. La fame, quella vera.