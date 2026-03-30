Gli amici della domenica sono pronti a fingere di leggere i 79 libri candidati allo Strega e gli scrittori ad accettare di essere giudicati per i soliti meccanismi e non per quello che hanno scritto? Più che un premio sembrano i cast di Temptation Island

Se uno scrittore ha rispetto del proprio lavoro, se pensa davvero che scrivere sia una cosa più seria di un reel su TikTok, dovrebbe dire una cosa altrettanto semplice: Premio Strega? No, grazie. Se il mio libro deve essere giudicato in un meccanismo che non ha il tempo materiale per leggerlo, dove si sa già chi passa il turno, io non partecipo a questa recita. Se rispetto me stesso e la scrittura, non la riduco a una pratica di accreditamento clientelare.

Del resto, gli scrittori che hanno fatto la storia di questo Paese non erano certo questuanti di dozzine. Erano outsider irregolari, spesso incompresi, spesso respinti, quasi sempre non addomesticabili. Gente a cui certo faceva piacere la notorietà, e il rito del salotto, ma solo come conseguenza della propria opera, non viceversa.

Gli scrittorini di oggi invece hanno ribaltato il paradigma. Per loro, l’unica cosa che conta è il salotto, che nel mondo di oggi equivale alla penosa foto su Instagram con il logo del Premio Strega corredata dalla didascalia “mamma che emozione sono candidato!”.

Sono tutti lì a elemosinare la carezza, la menzione, il microgrammo di legittimazione che permetta loro di dirsi onorati, grati, emozionati, che viaggio incredibile! Più che scrittori, sembrano aspiranti concorrenti di Temptation Island: i secondi scuotono glutei marmorei o tette rifatte, i primi occhiali con montatura a farfalla o barbigia brizzolata, ma l’imperativo categorico rimane uno solo: la gratificazione immediata della loro vanità sui social.

Ora: che a esaltarsi per una candidatura al Premio Strega sia una Teresa Ciabatti o un Christian Raimo, ci sta. Quantomeno si comprende la logica, perché loro la vittoria sanno di giocarsela davvero. Il grottesco comincia quando alla liturgia si prestano quelli che non hanno nessuna possibilità di vittoria finale, gli outsider che non stanno inseguendo la cinquina ma semplicemente la foto della candidatura (pardon, della proposta di candidatura. Perché quelli del Premio Strega lo dicono che “essere proposti” non significa essere candidati, peccato che la stragrande maggioranza degli scrittori e delle scrittrici si vanti di essere stata candidata allo Strega solo sulla base della proposta, e nessuno si azzarda a dire loro qualcosa).

Facciamo alcuni esempi tra i tanti, pescando fior da fiore.

C’è tale Francesco Forlani, autore de “L’amico spagnolo”, per Exorma edizioni, che vive pubblicamente la proposta di candidatura con il trasporto di chi sogna il passaggio alla dozzina come se fosse un piccolo romanzo di formazione. Su Instagram, nello scodellare la brava fotina del suo romanzo con il logo dello Strega scrive “Amo la parola dozzina, perché ne ho memoria dalle prime scuole dell’infanzia. Non se accadrà il passaggio, posso sperarlo (…) e augurare all’Amico Spagnolo di fare strada”. L’uomo che parlava al suo libro, insomma.

Tale Simone Lisi, invece, autore de “Le interruzioni” per la casa editrice Effequ, accompagna la foto d’ordinanza della candidatura con il racconto sentimentale degli anni, dei ringraziamenti, del viaggio condiviso. Sotto la foto scrive: “Chissà come siamo arrivati a questo punto? (già, Simo’, chissà? Forse telefonando – tu o il tuo editore - all’amico della domenica di riferimento e chiedendo? Chissà!). E giù a ringraziare di cuore questo e quello. Ma ringraziare di cosa, esattamente? Di averti “proposto” a un premio dove il tuo libro non verrà letto, in compagnia di altri 78 cristiani?

Dare conto di tutte le diverse sfumature con cui gli scrittori del Premio Strega 2026 si autocelebrano sui social sarebbe un altro esperimento scientifico, giacché davvero – con qualche eccezione – ce n’è per tutti i gusti: basta aprire un qualsiasi manuale di psichiatria e ritroverete una a una tutte le patologie elencate. Ma una menzione speciale bisogna darla a tale Cosimo Damiano Damato: a dispetto del look “bukowskiano”, di post celebrativi per il suo “Nessuna Grazia” ne fa una cifra, concedendosi anche un reel in compagnia di Paolo Di Paolo (come al solito assai restio ad apparire).

Viene allora da fare il tifo per la ruspante dottoressa Pucci Romano che, come dice lei stessa su Instagram, è una dermatologa e “skin influencer”. Accanto a un reel sull’epilazione laser e un tutorial su come mettere il rossetto, la Romano ci informa che il suo libro “La soluzione” edito dalla casa editrice “Love&Co” è proposto al Premio Strega, cosa che le regala “una grandissima emozione”. Suggeriamo una possibile opportunità di business ancora più emozionante: dottoressa, offra pacchetti sconto per trattamenti estetici ai suoi colleghi, vedrà che – con l’ego che hanno – non mancheranno di darle soddisfazione!