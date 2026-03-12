Si legge su AI Overview: “Libreria Internazionale Ulrico Hoepli è ritenuta la libreria più fornita di Milano. Situata in via Hoepli, a pochi passi dal Duomo, si estende su cinque piani e conta oltre 100.000 volumi, con un'offerta pressoché illimitata che include testi tecnici, scientifici, giuridici, economici, linguistici, narrativa, saggistica e libri in lingue straniere. Fondata nel 1870, è considerata una vera e propria istituzione culturale, nonché una delle più grandi librerie d’Italia e d’Europa. Il personale è altamente specializzato e competente, in grado di guidare i clienti in ogni settore. La libreria offre anche un servizio online con oltre 500.000 titoli disponibili per l’acquisto.”

Quello che Overview Ai non vi dirà è l’aggiornamento di gennaio 2026 a cui ho assistito personalmente. Una libreria a sei piani in cui i classici non sono sempre sotto i classici, la poesia è poca, la filosofia non segue un vero e proprio ordine e l’aria è consumata. Potrebbe sembrare indecoroso non portare rispetto all’animale morente. Ma qui si tratta solo di comprendere che l’eccezionalità, alla lunga, si paga. E quasi sempre la si paga con la decadenza. La fornitissima libreria è, sì, fornita, ma non al di là delle normali performance di una catena. Non hanno titoli che non si trovano più, né raffinano davvero la proposta con un profluvio di editori indipendenti (qualcosa c’è, ma sono gli indipendenti noti e stranoti). La verità è che non c'era più motivo di comprare libri lì piuttosto che alla Feltrinelli o alla Mondadori del Duomo, ben più ordinate e per questo competitive.

Onore alla grandi Hoepli, che sparirà dai radar. L’editore, a dire il vero, era già sparito da un pezzo e restava più un ricordo di manuali liceali. La libreria, per chiunque non viva a Milano, non è in fondo mai esistita. Se sempre meno milanesi compravano da Hoepli e se sempre meno italiani leggono o comprano libri, questo vuol dire anche che la nostalgia per la grande libreria sarà sempre meno col passare del tempo. Questo ci ricorda che non vi è istituzione, né cultura né di altra natura, destinata a non sparire.