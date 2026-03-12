Cerno si porta la famiglia in Rai? La figlia del marito assunta come social media manager dalla Rai

A dare la notizia è stata BoicotteRai, pagina Instagram oltre 80mila follower. Come già spiega il suo nome, la pagina porta avanti una campagna di denuncia sull'azienda di Viale Mazzini: l'obiettivo non è solo quello di smascherare i giochi di potere, ma soprattutto fare in modo che il canone sia utilizzato correttamente, al fine di dare ai cittadini dei prodotti di qualità.

Attraverso la sua azione, BoicotteRai si batte in particolare per l'applicazione dell' European Media Freedom Act, normativa europea entrata in vigore lo scorso 8 agosto che sancisce l'indipendenza del servizio pubblico dalla politica; al momento invece, le norme fissate dalla Comunità Europea per tutelare il pluralismo e l'indipendeza dei media, in Italia non ha ancora trovato applicazione piena.

Per questo motivo, la pagina BoicotteRai ha riaperto il proprio profilo lo scorso maggio dopo aver salutato i follower nel 2023: la pagina è anonima, ma com'è facile da immaginare, abbastanza vicina agli ambieti da poter essere ben informata. Un altro punto su cui la pagina si batte, è che le persone collocate nei ruoli chiave Rai, non lo siano per appartenenza ma per competenza: in questo senso, il caso di Giada Balloch è esemplare.