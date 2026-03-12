Rose Villain, da bad girl della musica italiana a mamma pancina? Annuncia la gravidanza e lancia “Tuttaluce”, ma speriamo non ci accechi

La notizia è di ieri. La cantante Rose Villain - nome d’arte di Rosa Luini - annuncia la gravidanza attraverso il video di un nuovo brano Tuttaluce sul suo profilo Instagram. Numerosi i commenti sotto al post, tra fan e colleghi tra cui Annalisa, Emma e Young Miles. La sua relazione con il producer sixpm - pseudonimo di Andrea Ferrara - è nota a tutti. Per questo i due, da sempre uniti dalla musica, non potevano che scegliere di annunciare la lieta novella attraverso un nuovo brano dal titolo Tuttaluce. Il video su Instagram ha ottenuto più di 500.000 like e su Youtube 76.000 visualizzazioni. Nel video la cantante appare sotto una luce nuova. Già da tempo si poteva cogliere una netta differenza tra persona e personaggio; le canzoni di Rose lasciavano già trapelare quel taglio più morbido che contrastava l’immagine da dark lady dai capelli blu. Negli ultimi brani c’era stato spazio per luce e buio, una sorta di preparazione necessaria per questo annuncio che la vede in veste di mamma. Nel video di Tuttaluce non ci sono ombre: Rose al mare col pancione e i capelli bagnati, una sensualità lieve e meno trasgressiva. Sorrisi, un beat minimal e voce flebile: “Mi sento dentro un uragano, ho voglia di cantar più piano”. La cantante e il producer immortalano le reazioni di amici e parenti alla rivelazione della notizia. Lacrime, gioia ed esultanza. Un video che è un gigantesco clickbait emotivo. La combo musica + amore felice + gravidanza è una bomba ad orologeria per l’algoritmo.