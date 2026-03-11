Chiara Ferragni ci riprova con Josè Hernandez: la nuova relazione con il manager colombiano. Stavolta sceglierà la riservatezza o l’engagement?

Il suo matrimonio con Fedez è stato il più discusso degli ultimi 20 anni in Italia. Le vicende che si sono susseguite tra gossip e tribunali, non hanno scoraggiato i fan dei Ferragnez, che nel tempo hanno sempre mantenuto viva la speranza di un ritorno di fiamma che ricongiungesse la famiglia felice che eravamo abituati a seguire sui social. Con la diffida di Fedez che impediva a Ferragni di pubblicare foto dei figli, la narrazione mediatica per l’imprenditrice digitale ha cambiato rotta, ma non troppo. In questi anni i piccoli Leone e Vittoria sono apparsi raramente di spalle, mentre il profilo di Chiara è tornato ad essere quello della ragazza appassionata di moda che ce l’aveva fatta, con contorno di cringe palpabile dai suoi Tik Tok e un pizzico di sana autoironia. Ferragni non ha mai fatto ammenda dell’errore che l’ha trascinata in tribunale, al massimo lo ha ridimensionato ad “errore di comunicazione” e la sentenza - in un modo o nell’altro - le ha dato ragione. E poco importa se Chiara Ferragni è stata prosciolta e non assolta, la fine di questa storia è stata trattata da lei e dai media come una “vittoria per non aver commesso il fatto” e, si sa, media imperant.