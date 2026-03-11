Chiara Ferragni ci riprova con Josè Hernandez: la nuova relazione con il manager colombiano. Stavolta sceglierà la riservatezza o l’engagement?

La fase oscura per Chiara Ferragni pare essere ormai superata. Dopo il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata legata al “Pandoro Gate” e la successiva partecipazione alle sfilate più importanti della Milano e della Parigi Fashion Week, Chiara si rimette in gioco anche sentimentalmente. L’imprenditrice digitale è stata paparazzata dai fotografi di Chi insieme al nuovo compagno, José Hernandez, manager colombiano che lavora per una multinazionale. I due si sarebbero conosciuti durante un viaggio di Chiara nel Sudamerica. L’incontro sarebbe avvenuto lo scorso natale, forse mentre mangiavano un pandoro, giusto per esorcizzare il tutto! Nel servizio di Chi i due sono stati immortalati durante una passeggiata a Milano insieme al cane di lei, Paloma, e con la presenza della madre, Marina Di Guardo: un incontro che ufficializza ulteriormente la relazione.
Chiara ci aveva già provato con Giovanni Tronchetti Provera, ma la relazione era durata da natale a Santo Stefano (giusto per rimanere in tema natalizio con pandori annessi). Certo non ci si poteva aspettare che Ferragni si fidanzasse con un manovale! Anche se Chiara continua a mantenere un “alto profilo da persona umile”, non poteva rischiare di incappare in un’altra relazione in cui lei doveva tornare a vestire i panni della donna alpha, come con Fedez. La relazione con il rapper aveva conferito a Chiara l’immagine di una donna in carriera che doveva occuparsi del lavoro e di tre infanti (marito compreso) in cerca di attenzioni. Ma, quando “la nave è affondata” - con l’esplosione del “Pandoro Gate” - e Federico è scappato via un po’ come il capitan Schettino, Chiara deve aver pensato di non ripetere l’esperienza e così le relazioni successive (compresa quella attualmente svelata con Hernandez) l’hanno vista rientrare nel suo mondo fatto di business milionari.
Il suo matrimonio con Fedez è stato il più discusso degli ultimi 20 anni in Italia. Le vicende che si sono susseguite tra gossip e tribunali, non hanno scoraggiato i fan dei Ferragnez, che nel tempo hanno sempre mantenuto viva la speranza di un ritorno di fiamma che ricongiungesse la famiglia felice che eravamo abituati a seguire sui social. Con la diffida di Fedez che impediva a Ferragni di pubblicare foto dei figli, la narrazione mediatica per l’imprenditrice digitale ha cambiato rotta, ma non troppo. In questi anni i piccoli Leone e Vittoria sono apparsi raramente di spalle, mentre il profilo di Chiara è tornato ad essere quello della ragazza appassionata di moda che ce l’aveva fatta, con contorno di cringe palpabile dai suoi Tik Tok e un pizzico di sana autoironia. Ferragni non ha mai fatto ammenda dell’errore che l’ha trascinata in tribunale, al massimo lo ha ridimensionato ad “errore di comunicazione” e la sentenza - in un modo o nell’altro - le ha dato ragione. E poco importa se Chiara Ferragni è stata prosciolta e non assolta, la fine di questa storia è stata trattata da lei e dai media come una “vittoria per non aver commesso il fatto” e, si sa, media imperant.
In fase di accusa Chiara ha adottato una strategia mediatica che in molti hanno ritenuto totalmente sbagliata: fare finta di niente e continuare a occuparsi del suo lavoro e della sua immagine, tra post spensierati e qualche autodichiarazione di sofferenza. Curioso per una che stava rischiando la galera e si era giocata la reputazione, ma evidentemente Ferragni sapeva di poterla scampare. Infatti, dopo il proscioglimento, si è rifiondata subito nel business, cercando di cancellare quella “macchia” nella sua carriera. Con lo svelamento di questo nuovo amore, Chiara sembra essere pronta a riprendersi quello che è suo: ovvero?
Rimane da capire se anche questa relazione con Hernandez si limiterà ad abbracci e baci rubati dai paparazzi o se nel tempo diventerà una nuova saga mediatica che dovremo sorbirci contribuendo alla simultanea monetizzazione. Si sa, la riservatezza protegge, ma l’engagement paga.