Da quel Natale del 2023 ormai sono passati due anni. Chiara Ferragni è stata prosciolta, il Pandoro Gate si è chiuso, ora è libera di firmare contratti con Guess e piano piano ricostruire la sua immagine, ma tutto l’incubo iniziò con le lacrime sui social e la repentina devoluzione di 1 milione di euro al Regina Margherita per scusarsi di aver commesso un errore. L’attenzione mediatica si concentrò da subito sul suo nome, sulla sua immoralità, ma non venne dato particolare spazio ai debiti milionari che gravavano sulla Città della Salute torinese e in particolare al grande polo a cui Ferragni fece la donazione, uno scandalo ben più grave. Il disavanzo dell’ospedale di piazza Carducci, come ammesso in quel dicembre dall’assessore della sanità Luigi Icardi, sarebbe stato pari a 2,7 milioni di euro (anche se i giornali parlavano di circa 20 milioni) e la donazione dell’allora moglie del rapper originario di Rozzano Federico Maria Lucia, in arte Fedez, appose una bella toppa e regalò una buona dose d’ossigeno a quei dissestati bilanci di cui ci si è trascinati a parlare fino al 2025, come venne fatto notare ai tempi dalla testata locale Lo Spiffero. Questo per insinuare assolutamente nulla eh, sia chiaro, Chiara Ferragni è stata prosciolta, ci teniamo davvero tanto a ricordarlo! Ad ogni modo è comunque interessante parlare del contesto in cui si svolse una parte della vicenda, ovvero lo scorporo del Regina Margherita dall’enorme azienda della Città della Salute torinese, la più grande d’Italia con più di 10 mila dipendenti e certamente la più difficile da amministrare, ma anche dove in dieci anni è successo davvero di tutto.