Pensati ri-vendibile! Chiara Ferragni ricomincia da Guess: la sentenza del mercato dopo il proscioglimento

Quello che però fa riflettere è che questa nuova campagna pubblicitaria viene annunciata appena una settimana dopo la decisione. Foto, video, contratti: tutto messo in piedi in così poco? Ovviamente no. Chiara Ferragni e i suoi legali erano ragionevolmente sicuri dell'esito del procedimento. Della caduta dell'aggravante della “minorata difesa” e, di conseguenza, della procedibilità d'ufficio del reato. Così sicuri di uscirne puliti da avviare con Guess l'organizzazione della campagna promozionale. Difficilmente il brand avrebbe voluto una testimonial fresca di condanna per truffa aggravata (certo, resta “solo” una condanna milionaria dell'Autorità Antitrust per pubblicità ingannevole).

Resta poi l'opportunismo di Guess, che cavalca l'onda del processo per accaparrarsi Chiara. Arriva per primo e diventa il manifesto della redenzione dell'influencer. Un'operazione speculativa in piena regola, una scommessa sul suo ritorno. Tutto studiato a tavolino, probabilmente mesi e mesi prima dell'udienza. Chiara Ferragni è tornata in pista, per la giustizia non è una truffatrice ma rimane la spregiudicatezza che l'ha sempre contraddistinta. Dopo l'”assoluzione” penale arriva anche quella del mercato, che da Netflix a Guess la riaccolgono a braccia aperte. Il fatto non è perseguibile, Chiara è ancora vendibile. Ora ricomincia la scalata per tornare in vetta.