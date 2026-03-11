Luca Argentero ha avuto il ruolo da stron*o che si meritava. Avvocato Ligas su Sky (e Now) è una serie pippatissima che ci fa godere

Luca Argentero se l'è davvero meritato: finalmente, un ruolo da stronzo. Perché Lorenzo Ligas è così: un avvocato che litiga con gli “sbirri”, traumatizza i bambini al parco e non dirà mai quello che ti aspetteresti. Tranne bere, quello sì. E godere, perché Lorenzo Ligas gode tantissimo: con ogni donna che gli si para davanti; pure con una testimone. Anche se il prezzo da pagare è sbattere su uno spigolo e rompersi un dente.

Gode Ligas, ma gode soprattutto Argentero: dopo tanti santini da bravo ragazzo, gli è toccato un personaggio divertente. Un personaggio scorretto, verrebbe da dire: ma Ligas alzerebbe un sopracciglio anche solo a sentirsi descrivere così, schifato da tanta prevedibilità.

Messo a riposo il camice di Doc-Nelle tue mani, salutato il tentativo di sporcarsi in Motorvalley, Luca Argentero si infila cravatta e giacca perfettamente inamidate: per intepretare il suo personaggio più sboccato, perché dopo vent'anni di carriera, gli dei di Sky lo hanno premiato mettendogli sotto gli occhi la sceneggiatura di Avvocato Ligas.