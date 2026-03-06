Guy Ritchie, si può essere scorretti in doppiopetto? Young Sherlock è la serie Amazon Prime Video che dovete vedere. E la sfida con Netflix è tutta inglese

Guy Ritchie è di nuovo tra noi. Forse non se n’era mai andato. Il ministero della guerra sporca è stato una delusione, per noi che lo amiamo. Ma con The Gentlemen, uscita come Il ministero ad aprile 2024, già si era visto che il periodo, dal punto di vista creativo, stava tornando positivo. Young Sherlock è più una versione gattopardesca del Ritchie che fu: tutto è cambiato affinché tutto rimanesse uguale. Non si può più permettere la scorrettezza degli inizi, quella di Snatch, dove sfiora i limiti del razzismo parlando degli zingari e altre amenità. Ora è un Ritchie mai così inglese. È lui a dirigere i primi due episodi della serie uscita su Amazon Prime Video. Per il resto, di suo c’è il tocco, l’impostazione generale. La cornice. E, ovviamente, il personaggio. Sherlock Holmes è il suo uomo. Forse un mezzo alter-ego: veloce nella risposta, arguto (inglese, molto inglese), sognatore di trame. È una serie che deve molto all’immaginazione: sia perché il suo protagonista la utilizza come arma, sia perché il rapporto tra realtà e finzione diventa una chiave narrativa necessaria all’incastro della vicenda. Siamo, ovviamente, a Londra. Il giovane Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) è la pecora nera (per il genio, non solo per l’attitudine autodistruttiva) della famiglia. Viene recuperato dal carcere dove si trovava rinchiuso con l’accuso di furto da suo fratello Mycroft (Max Irons). Svolgerà un periodo di recupero a Oxford come fattorino per l’università. La novità proviene dall’est: la principessa cinese Shou’an arriva portando con sé una preziosa versione dell’Arte della guerra di Sun Tzu (José Mourinho, estimatore del saggio, avrà apprezzato). La missione della principessa però è un’altra: farsi giustizia.