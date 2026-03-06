MasterChef 15 è finito, ma cosa ci ha insegnato della cucina del futuro? Lo abbiamo chiesto al critico Valerio Visintin: “È fiction. La verità è che diventeremo tutti vegetariani”

Quando parlo con chef o addetti ai lavori di MasterChef, la prima cosa che mi dicono è che non lo guardano: come mai?

Personalmente perché vivo così immerso nel mondo del cibo e della ristorazione, che vedere pure la rappresentazione scenica in tv, nel mio tempo libero, è un po' troppo: quindi evito.

Dunque non ha niente a che fare con lo storytelling della cucina che fa MasterChef?

Ma no, MasterChef è uno spettacolo e va bene così. In passato l'ho visto e ho anche partecipato a una puntata: è uno spettacolo molto ben confezionato, certo molto ripetitivo. Però venendo da quel mondo lì, conoscendone i retroscena non troppo edificanti -non sto parlando di MasterChef- e degli chef...alcuni dei personaggi che partecipano oltretutto, non li apprezzo per niente.

Adesso però stiamo parlando di MasterChef: si riferisce ai giudici?

Si, parlo dei giudici, di Paolo Vizzari e gente così.

A proposito di retroscena poco edificanti: ha seguito la vicenda del NOMA?

Si, sicuramente quello che possiamo già dire è che quando la conduzione è estrema, ci possono essere conseguenze estreme. Però aspettiamo di sapere esattamente di sapere cosa è successo.

Torniamo a MasterChef. Questa è stata l'annata del riciclo, dell'utilizzo di qualsiasi ingrediente non nobile, del mangiare le specie aggressive e, allo stesso tempo, è stato ospitato uno chef che ha utilizza persino il plancton. Ma questa cucina che propongono, è spendibile?

MasterChef va preso per quello che è: uno spettacolo con una drammaturgia. La sua missione è fare spettacolo, e lo fa in maniera egregia dato che è appena finita la quindicesima edizione. Non deve per forza aderire alla realtà, ma anzi la ingigantisce: del resto, non si tratta mica la gente in quel modo.