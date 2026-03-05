Chef Norbert Niederfolkler, chi è l'ospite della finale di MasterChef 15: le stelle Michelin, gli ingredienti e la filosofia del "Cook the Mountain"

Niederkofler infatti, originario dell'Alto Adige, ha fatto dei suoi luoghi d'origine anche l'origine della sua cucina. Ingredienti selezionati provenienti da agricoltori in loco, riduzione degli sprechi e rispetto dei cicli stagionali, con un menù che cambia nel corso dell'anno: questo è l'approccio con cui chef Niederkofler ha fondato il suo locale. Si tratta dell'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, in provincia di Bolzano: è proprio con l'Atelier che sono arrivate le tre stelle Michelin e una stella Verde. E lo scorso giugno è stato decretato uno dei 50 migliori ristoranti al mondo, posizionandosi al 20esimo posto.

Nato tra le Dolomiti nel 1962, Norbert Niederfolkler si è formato lavorando in giro per il mondo: Londra, Zurigo, Milano, Monaco, fino a New York. A un certo punto però, la scelta di tornare a casa: nel 1994 infatti, rientra in Alto Adige e assume la guida della cucina dell’Hotel Rosa Alpina, storico albergo di San Cassiano, nel cuore dell’Alta Badia. È proprio qui che, dopo anni di lontananza e cucina internazionale, ha riscoperto l'importanza del territorio, delle sue radici e della cultura altoatesina. Ha quindi portato quella cultura in tavola, puntando sull'importanza delle materie prime, il lavoro dei produttori e il ritmo delle stagioni. Sempre all'insegna della sostenibilità, proprio come da cultura antica in cui niente va buttato. Ecco quindi che nei piatti arrivano le erbe spontanee, il latte d'alpeggio, ortaggi, cereali e selvaggina.