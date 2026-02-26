MasterChef 15 scappa da Sanremo per salvare gli ascolti e rimanda la finale: ecco quando e cosa verrà trasmesso al suo posto

A chi fa paura il Festival di Sanremo? Sicuramente a MasterChef 15, che scappa e rimanda tutto alla prossima settimana: la finale del cooking show di Sky infatti, andrà in onda giovedì 5 marzo. Nel frattempo, per non lasciare buchi nella programmazione di giovedì 26 febbraio, l'appuntamento è con MasterChef Italia: 4 storie per la finale. Si tratta di una puntata speciale, in cui i telespettatori potranno conoscere meglio i quattro finalisti Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo; a introdurre il racconto, saranno invece i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.
Proprio al termine della puntata di giovedì scorso, il comunicato stampa annunciava dati di ascolto trionfanti: 913mila spettatori medi con il 4,3% di share, in crescita sia rispetto ai due episodi della settimana precedente che rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione (in entrambi i casi, la crescita è stimata del 3%). Si trattava del miglior risultato di stagione nonché il risultato più alto delle ultime cinque stagioni per quanto riguarda i penultimi appuntamenti dell’anno. A margine: si trattava anche dell'ennesima volta in cui - la sesta in dodici puntate - in cucina si materializzava chef Chiara Pavan: a questo punto, ci aspettiamo davvero che la Pavan entri in pianta stabile nelle prossima edizione.
Ma torniamo ai numeri. Perché di fronte a quelli della stagione in corso, Sky ha perciò preferito rinviare la finale per non mandarla a scontrarsi direttamente con la 76esima edizione del Festival. Nelle stagioni precedenti infatti, MasterChef non aveva mai sospeso la regolare programmazione durante Sanremo: nelle passate edizioni però, non era la finale quella che andava in onda durante lo svolgimento del Festival. Quest'anno invece, le Olimpiadi invernali hanno costretto il Festival a svolgersi con qualche giorno di ritardo, spostandosi a fine mese; di conseguenza, in quel di Sky, si è preferito mettere tutto in pausa e prendere tempo.
In attesa di scoprire chi sarà il "miglior cuoco amatoriale d'Italia", il quindicesimo, ecco in arrivo un approfondimento sui quattro finalisti che, a suon di Pressure Test, Skill Test ed esterne, sono arrivati a giocarsi il titolo.
Il nuovo "MasterChef" d'Italia sarà uno tra: Carlotta, grintosa 25enne della provincia di Biella, attualmente disoccupata ma con il sogno di far diventare la sua passione per la cucina un vero e proprio lavoro; Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa, lavora come OSS e ha riscoperto l’amore per i fornelli dopo un periodo complicato; Matteo Rinaldi, graphic designer di 28 anni di Boltiere, in provincia di Bergamo, che nel corso delle prove ai fornelli ha raccontato il suo sogno di aprire una bakery in stile francese; Teo, studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto in Brianza (a Molgora, in provincia di Lecco), che aspira a diventare private chef e che ha deciso di partecipare a MasterChef Italia nonostante la contrarietà dei genitori.