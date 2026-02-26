MasterChef 15 scappa da Sanremo per salvare gli ascolti e rimanda la finale: ecco quando e cosa verrà trasmesso al suo posto

In attesa di scoprire chi sarà il "miglior cuoco amatoriale d'Italia", il quindicesimo, ecco in arrivo un approfondimento sui quattro finalisti che, a suon di Pressure Test, Skill Test ed esterne, sono arrivati a giocarsi il titolo.

Il nuovo "MasterChef" d'Italia sarà uno tra: Carlotta, grintosa 25enne della provincia di Biella, attualmente disoccupata ma con il sogno di far diventare la sua passione per la cucina un vero e proprio lavoro; Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa, lavora come OSS e ha riscoperto l’amore per i fornelli dopo un periodo complicato; Matteo Rinaldi, graphic designer di 28 anni di Boltiere, in provincia di Bergamo, che nel corso delle prove ai fornelli ha raccontato il suo sogno di aprire una bakery in stile francese; Teo, studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto in Brianza (a Molgora, in provincia di Lecco), che aspira a diventare private chef e che ha deciso di partecipare a MasterChef Italia nonostante la contrarietà dei genitori.