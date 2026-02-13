Chef Antonino Cannavacciuolo e suoi colleghi, lo ripetono spesso: non riferito al piatto o alla riuscita di una ricetta, ma al concorrente rispetto al resto della MasterClass. Chi è il migliore? Ma quello dell'essere il "migliore" secondo chef Guido Mori è un concetto deleterio, perché in un ambiente lavorativo ognuno deve fare il meglio che può fare: pensare di dover essere il “migliore” invece, porta a competere con le persone intorno a te. Si crea così un ambiente di lavoro, e la cucina professionale lo è, tossico.

Ma vogliamo dubitare sul criterio di assegnazione delle stelle Michelin? Allora passiamo a lui: perché a MasterChef 15 è tornato il temibile piccione. Una quindicina di stelle tra tutti i tre giudici, ironizza Mori, guardando il piatto che hanno preparato nel corso della puntata.

Prima però, un breve chiarimento. Intorno agli anni '90 la cucina cambia grazie al maestro Gualtiero Marchesi. Le sue lezioni sono due: la prima è il consumo totale dell'alimento, dunque si scarta il meno possibile, e la seconda è che, essendo gli alimenti in sé centrali nella cucina italiana, trasformarli con altri sapori determina una cucina che non è più considerabile italiana.