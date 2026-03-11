Mediaset resuscita Karaoke con Michelle Hunziker e smentisce la “profezia” di Fiorello (ve la ricordate?). Ma da Canzonissima in Rai a La Ruota della Fortuna a non passarsela bene è la fantasia degli autori

Super Karaoke era già stato annunciato alla presentazione dei palisesti Mediaset 2023 come il "più grande karaoke d'Italia" e nei piani iniziali, il luogo scelto era l'Arena di Verona. Il progetto dunque, è rimasto chiuso nel cassetto per un po', ed ora è pronto a tornare proprio nel momento in cui Mediaset sta spolverando alcuni tra i suoi titoli più famosi.

Mentre si prepara a riportare in video una versione rinnovata del Grande Fratello Vip e procedere a un restyling per L'Isola dei Famosi, il Biscione procede con l'operazione già avviata con La Ruota della Fortuna: puntare sull'usato, nella speranza di riuscire a renderlo anche sicuro. Operazione riuscita in access proprio con il game show condotto da Gerry Scotti, così come sta funzionando con Scherzi a parte, nonostante lo spreco di avere Max Giusti e confinarlo in un format vecchio anziché pensare a un nuovo prodotto per i suoi personaggi. Che è poi, in fin dei conti, la descrizione che vale sia per la Rai che per Mediaset: il continuo ritorno del già visto, con qualche spruzzatina di novità qua e là.

Una tv che non sperimenta, sicuramente anche per motivi economici: ma dov'è la fantasia degli autori?

Intanto Fiorello ha già lanciato un messaggio a Michelle Hunkiker: lascia stare, "chiunque faccia quel programma dopo di me, muore". Avrà ragione?

