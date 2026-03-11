Mediaset resuscita Karaoke con Michelle Hunziker e smentisce la “profezia” di Fiorello (ve la ricordate?). Ma da Canzonissima in Rai a La Ruota della Fortuna a non passarsela bene è la fantasia degli autori

Quando glielo hanno comunicato in radio, Fiorello ha quasi avuto un mancamento: il Karaoke torna in tv, stavolta col nome di Super Karaoke e la conduzione di Michelle Hunziker. È l'effetto nostalgia baby, che unito al ricordo del successo che fu, potrebbe generare mostri: il primo è che, ancora una volta, ci ritroviamo a rimpiangere il passato nel tentativo di fatturare nel presente; vale nella vita di tutti i giorni, vale ancora di più in televisione.
Che sia servizio pubblico, anche se per Aldo Grasso non esiste più, o che sia tv commerciale, il trend è lo stesso: riproporre i format che hanno fatto la storia dell'azienda.
Su Rai 1 ad esempio, è pronto il ritorno di Canzonissima, mentre Mediaset ha appena annunciato il ritorno del Karaoke: "in una veste completamente rinnovata" ovviamente, come accade sempre in questi casi.
Non è la prima volta che Mediaset ci prova: un revival infatti, era già stato affidato ad Angelo Pintus nel lontano 2015. Erano trascorsi vent'anni dall'ultima puntata dello show itinerante, così Italia 1 aveva pensato di onorare la ricorrenza riportandolo in palinsesto. 40 puntate totali, format rimasto pressoché immutato, il programma deluse le aspettative in quanto a riscontro, e la sua corsa finì lì.
Ora invece, Mediaset ha annunciato un' edizione affidata a Michelle Hunziker: senza anticipare altro, tranne che verrà ospitata nella Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Già questo elemento lascia ipotizzare che il nuovo Karaoke non sarà itinerante, né girerà per il Paese: di conseguenza, anche la durata sarà ridotta, magari sperimentato per vedere il riscontro e, una volta avutolo, portare avanti il Karaoke di conseguenza.
Sempre a Ferrara inoltre, verrà registrata Battiti Live Spring, versione primaverile delle serate musicali che Canale 5 trasmette in estate: anche in questo caso, la conduzione sarà affidata a Michelle Hunziker. Tra gli artisti che saliranno sul palco, Mediaset ha già annunciato Sal Da Vinci, Fedez e Masini, Sayf, Annalisa, Geolier, Tommaso Paradiso, Alfa, Emma, Noemi, Bresh e Samurai Jey.
Super Karaoke era già stato annunciato alla presentazione dei palisesti Mediaset 2023 come il "più grande karaoke d'Italia" e nei piani iniziali, il luogo scelto era l'Arena di Verona. Il progetto dunque, è rimasto chiuso nel cassetto per un po', ed ora è pronto a tornare proprio nel momento in cui Mediaset sta spolverando alcuni tra i suoi titoli più famosi.
Mentre si prepara a riportare in video una versione rinnovata del Grande Fratello Vip e procedere a un restyling per L'Isola dei Famosi, il Biscione procede con l'operazione già avviata con La Ruota della Fortuna: puntare sull'usato, nella speranza di riuscire a renderlo anche sicuro. Operazione riuscita in access proprio con il game show condotto da Gerry Scotti, così come sta funzionando con Scherzi a parte, nonostante lo spreco di avere Max Giusti e confinarlo in un format vecchio anziché pensare a un nuovo prodotto per i suoi personaggi. Che è poi, in fin dei conti, la descrizione che vale sia per la Rai che per Mediaset: il continuo ritorno del già visto, con qualche spruzzatina di novità qua e là.
Una tv che non sperimenta, sicuramente anche per motivi economici: ma dov'è la fantasia degli autori?
Intanto Fiorello ha già lanciato un messaggio a Michelle Hunkiker: lascia stare, "chiunque faccia quel programma dopo di me, muore". Avrà ragione?