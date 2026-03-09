Aldo Grasso distrugge la Rai (o tutta la tv?) da Fazio: “Il servizio pubblico non esiste più”. E svela il trucchetto per recensire programmi brutti

Quando venne assunto al Corriere, il direttore Ugo Stille gli raccomandò di non andare mai in tv: per essere imparziale infatti, è necessario non essere coinvolto nell'oggetto da osservare. Ma stroncare un programma, sostiene Grasso, significa dedicargli tempo, attenzione, e anche una riflessione: una stroncatura è perciò, in fin dei conti, un atto d'amore. Molto peggio quando invece non si sa come proseguire: quando il pezzo non ne vuole sapere di andare avanti o, ancora, non si sa bene dove guardare nell'horror vacui della tv.

È a questo punto che Aldo Grasso rivela il suo metodo, con sottotesto al veleno per chi lo coglie: ha a che fare con film western e libri, la "bibliomanzia". Il critico ha raccontato il suo personalissimo segreto per consegnare il pezzo, partendo proprio dall'esempio dei film western. In queste storie di genere, vi sono alcuni elementi fissi: il primo è che i pellerossa non attaccano mai di notte, il secondo che, a un certo punto, qualcuno cerca la nuova Gerusalemme. E qui, per capire dove si trova, uscirà sempre fuori un predicatore che prenderà una Bibbia e, dal nulla, indicherà col dito la direzione giusta. Ecco, la Gerusalemme di Aldo Grasso sono i libri.

Davanti a uno stupito Fazio infatti, Grasso ha svelato che quando la scrittura langue, pesca uno dei libri che ha davanti, lo apre e ricorre a una frase o un aggettivo che trova sulla pagina; lo trascive e da quel momento, vada come vada. Ma intanto l'articolo è consegnato, e dato che più tardi dirà che la stroncatura è un atto d'amore, chi fa tv ha più da sperare in questa che nel ricorso alla "bibliomanzia".