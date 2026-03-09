“Vacci piano”: ma loro no. Emma e Rkomi lanciano una ballad d’amore in anteprima ad Amici di Maria De Filippi

Vacci piano è il nome del nuovo singolo di Emma e Rkomi, in uscita per venerdì 13 marzo. Lo hanno presentato in anteprima durante la puntata di Amici di Maria De Filippi dell’8 marzo. Sotto l’occhio vigile e ammirato di Maria, i due cantanti hanno lanciato il frutto della loro prima collaborazione.
Non è la prima volta che Rkomi decide di fare un featuring con una nota cantante italiana. Dopo Blu e Blu part II con Elisa e Vento sulla luna con Annalisa nel 2019, il cantante aveva celebrato il grande successo di La coda del diavolo, insieme ad Elodie. Nel 2022 è tornato nell’album di Elisa, con la canzone Quello che manca. La voce e l’attitudine del rapper sembrano sposarsi bene con le voci femminili e i featuring risultano sempre vincenti in termini di risultati. Rkomi aveva aperto l’anno con un annuncio riguardante la sua vita sentimentale: l’inizio della sua relazione con Martina Cabassi, influencer e sorella di Valentina Cabassi, compagna del collega e amico Ernia. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Il ritmo delle cose, il rapper prosegue la sua carriera continuando a distinguersi per la sua penna e per il suo timbro riconoscibile.
D’altro canto, anche Emma da qualche anno - in tempi “non sospetti”, in cui non era facile assistere a un duetto tra una cantante e un rapper - si è avvicinata alla scena rap, scegliendo diverse collaborazioni: nel 2020 con Gianni Bismark e Franco 126, con C’hai ragione tu e Stupida allegria, insieme a Izi; nel 2023 con la hit Taxi sulla luna, insieme a Tony Effe e Amore cane insieme a Lazza, il singolo è presente nell’album Souvenir della stessa cantante; nel 2024 Emma ha “sostituito” la voce di Gianna Nannini nel secolare brano In Italia di Fabri Fibra, in un remix insieme a lui e al trapper Baby Gang; con lo stesso ha poi collaborato nel singolo Hangover, nello stesso anno.
Quello con Rkomi è solo l’ultimo lavoro della cantante che da anni mostra apprezzamento e grande apertura nei confronti del mondo rap. Dopo il successo tardivo di alcuni vecchi singoli, come L’amore non mi basta - diventato virale grazie a un trend su Tik Tok riguardante il mondo del calcio - il suo successo non sembra arrestarsi.
Emma e Rkomi sono accomunati da un singolo omonimo, Apnea, un titolo che ha portato fortuna a entrambi, in momenti diversi della loro carriera.
Vacci piano di Emma e Rkomi è prodotto da Juli - producer di Olly con il quale la cantante ha collaborato diverse volte - e Katoo, uno dei produttori più consolidati della musica attuale.
Il singolo è una ballad che parla di una storia d’amore e dell’escalation di sentimenti tra due persone. Vacci piano anticipa anche il tour negli Ippodromi annunciato da Emma e previsto nell’estate del 2026.
La canzone sembra già una hit che sentiremo spesso in radio.