“Vacci piano”: ma loro no. Emma e Rkomi lanciano una ballad d’amore in anteprima ad Amici di Maria De Filippi

Vacci piano è il nome del nuovo singolo di Emma e Rkomi, in uscita per venerdì 13 marzo. Lo hanno presentato in anteprima durante la puntata di Amici di Maria De Filippi dell’8 marzo. Sotto l’occhio vigile e ammirato di Maria, i due cantanti hanno lanciato il frutto della loro prima collaborazione.

Non è la prima volta che Rkomi decide di fare un featuring con una nota cantante italiana. Dopo Blu e Blu part II con Elisa e Vento sulla luna con Annalisa nel 2019, il cantante aveva celebrato il grande successo di La coda del diavolo, insieme ad Elodie. Nel 2022 è tornato nell’album di Elisa, con la canzone Quello che manca. La voce e l’attitudine del rapper sembrano sposarsi bene con le voci femminili e i featuring risultano sempre vincenti in termini di risultati. Rkomi aveva aperto l’anno con un annuncio riguardante la sua vita sentimentale: l’inizio della sua relazione con Martina Cabassi, influencer e sorella di Valentina Cabassi, compagna del collega e amico Ernia. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Il ritmo delle cose, il rapper prosegue la sua carriera continuando a distinguersi per la sua penna e per il suo timbro riconoscibile.