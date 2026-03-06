Maria, C'è Posta per Te! Il programma di Canale 5 rischia l'ultima puntata: c'entrano la Clerici e Corona?

Maria, C'è Posta per Te: è Canale 5 che ti manda a chiamare. Dopo ventinove edizioni del “people show” che temeva solo il Festival di Sanremo infatti, per la prima volta c'è da temere pure il sabato sera di Rai 1. Non era mai successo, che la regina di Mediaset potesse saltare una puntata: eppure, ora la notizia è nell'aria. E magari alla fine non succederà, ma non si può che registrare il dato: perché segni di debolezza, finora i programmi della "sanguinaria" non ne avevano dato.
Lo scrive Fanpage: l'ipotesi è di mandare in onda la puntata di sabato 7 marzo, per poi trasmettere il sabato successivo un concerto di Sal Da Vinci, cioè il vincitore proprio di Sanremo, e sabato 21 marzo partire direttamente con il serale di Amici. I ragazzi della scuola troverebbero dunque Milly Carlucci dall'altra parte, al via con un'edizione 2026 di Canzonissima: si ripeterebbe così la sfida invernale De Filippi vs Carlucci, da cui la prima è sempre uscita vincitrice l'ultima volta.
L'anno scorso addirittura, di questi tempi, la De Filippi aveva avuto vita facile con Ne vedremo delle belle, programma in cui alcune vecchie showgirl della tv anni '90 dimostravano di non saper né ballare né cantare. Scritta e condotta da Carlo Conti, la trasmissione era stata chiusa per bassi ascolti. Prima ancora, C'è Posta per Te se l'era vista con il tiepido Ora o mai più: niente che potesse preoccupare la De Filippi. Quest'anno invece, al sabato sera è arrivata Antonella Clerici.
Man mano che i bambini canterini capitanati dalla Clerici tallonavano gli “amori interrotti” della De Filippi, le puntate cambiavano forma: perdevano la storia iniziale, quella con la sorpresa, per entrare subito nel vivo. Inoltre, capitava di vedere la conduttrice vestita in maniera diversa tra una storia e l'altra: conoscendo bene il format, quasi trent'anni di tv sono assai lunghi, era chiaro che le puntate fossero passate da un nuovo montaggio. Maria De Filippi senza “storia di un regalo” né bambini al seguito per portare doni e cotillon, cambiando d'abito tra una vicenda e la successiva, non eravamo abituati a vederla. Fino al sorpasso di Antonella Clerici con la finale di The Voice Kids: raggranellando spettatori una puntata dopo l'altra, sul finale tradimenti e famiglie urlanti hanno ceduto il passo al talent show.
Alla luce del rimontaggio delle puntate, si fa strada una domanda: che quello che sia rimasto, sia materiale così debole da non reggere la serata? Rai 1 del resto sfrutterà la scia di Sanremo: Carlo Conti infatti andrà in onda con Sanremo Top, due puntate in diretta per riascoltare i brani del Festival appena concluso. Pare invece che, lo scrive ancora Fanpage, Canale 5 voglia sfruttare un live di Sal Da Vinci che ha nel cassetto da dicembre, quando lo aveva trasmesso col titolo Stasera...che sera! Sanremo contro Sanremo, in definitiva.
Intanto, l'azienda sta dando battaglia legale a Fabrizio Corona: Maria De Filippi è stata una dei conduttori finiti al centro di Falsissimo, accusata di tenere in pugno Mediaset e di impedire ai protagonisti dei suoi show, ai suoi personaggi, di andare ospiti negli altri programmi e di imporre la propria volontà a tutti. Fiorello in radio ha lasciato intendere che sia stata proprio lei a togliergli il saluto perché avrebbe imitato Corona. Ci sarebbe nervosismo nell'aria, dunque.
Intanto, anche nell'eventualità che l'ultima puntata dovesse andare in onda, non si può che registrare l'informazione: finora, a nessuno sarebbe venuto in mente anche solo di pensarlo, che C'è Posta per Te potesse saltare.