Maria, C'è Posta per Te! Il programma di Canale 5 rischia l'ultima puntata: c'entrano la Clerici e Corona?

Lo scrive Fanpage: l'ipotesi è di mandare in onda la puntata di sabato 7 marzo, per poi trasmettere il sabato successivo un concerto di Sal Da Vinci, cioè il vincitore proprio di Sanremo, e sabato 21 marzo partire direttamente con il serale di Amici. I ragazzi della scuola troverebbero dunque Milly Carlucci dall'altra parte, al via con un'edizione 2026 di Canzonissima: si ripeterebbe così la sfida invernale De Filippi vs Carlucci, da cui la prima è sempre uscita vincitrice l'ultima volta.

L'anno scorso addirittura, di questi tempi, la De Filippi aveva avuto vita facile con Ne vedremo delle belle, programma in cui alcune vecchie showgirl della tv anni '90 dimostravano di non saper né ballare né cantare. Scritta e condotta da Carlo Conti, la trasmissione era stata chiusa per bassi ascolti. Prima ancora, C'è Posta per Te se l'era vista con il tiepido Ora o mai più: niente che potesse preoccupare la De Filippi. Quest'anno invece, al sabato sera è arrivata Antonella Clerici.

Man mano che i bambini canterini capitanati dalla Clerici tallonavano gli “amori interrotti” della De Filippi, le puntate cambiavano forma: perdevano la storia iniziale, quella con la sorpresa, per entrare subito nel vivo. Inoltre, capitava di vedere la conduttrice vestita in maniera diversa tra una storia e l'altra: conoscendo bene il format, quasi trent'anni di tv sono assai lunghi, era chiaro che le puntate fossero passate da un nuovo montaggio. Maria De Filippi senza “storia di un regalo” né bambini al seguito per portare doni e cotillon, cambiando d'abito tra una vicenda e la successiva, non eravamo abituati a vederla. Fino al sorpasso di Antonella Clerici con la finale di The Voice Kids: raggranellando spettatori una puntata dopo l'altra, sul finale tradimenti e famiglie urlanti hanno ceduto il passo al talent show.