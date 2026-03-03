Abbiamo visto il nuovo Scherzi a parte, ma com'è? Il programma con Max Giusti parte col botto di ascolti, ma Canale 5 ha perso un'occasione

Partita in sordina con un innocuo scherzo a Gabriel Garko, la prima puntata di Scherzi a parte è andata in crescendo, con gli scherzi ben più riusciti di Paolo Conticini e Lorella Cuccarini che, ospite in studio, ha spesso assunto anche il ruolo di spalla del conduttore. Nell'economia generale della puntata, è mancata però una scrittura che giustificasse l'ingresso dei personaggi di Giusti, i quali sono apparsi in video dal nulla.

Lo Scherzi a parte del passato abbassava il personaggio famoso, di cui il pubblico non conosceva altro aspetto umano oltre quello che vedeva in scena. Oggi invece tutti hanno un'immagine social, una narrazione parallela dietro le quinte che, allo stesso modo di quella davanti alle telecamere, è un altro storytelling: un tiro mancino di Scherzi a parte dunque, può svelare l'intera architettura. E può farlo con una valenza doppia, ma a patto di avere un nome sufficientemente interessante di cui, appunto, ci incuriosisca la reazione: o, in alternativa, scherzi che alzino il livello.

Invece questa versione riaggiornata di Scherzi a parte è stata a volte colpevole di “scherzus interruptus”, col montaggio finale che in alcuni scherzi come quello a Gabriel Garko, sembra fermarsi proprio sul più bello: quando lo scherzo dovrebbe decollare, viene svelata la regia del programma. Ma è tutta un grande “interruptus”, questa riesumazione della trasmissione dalla ceneri del 2022: a partire dal padrone di casa, che per quanto bene si destreggi tra uno scherzo e l'altro, poteva essere invece il protagonista intorno a cui cucire addosso un prodotto tutto suo. Una seconda serata, una striscia, un programma sul modello di Fratelli di Crozza: reclutare Max Giusti in uno dei suoi momenti professionali di massima creatività, per relegarlo ad un format da resuscitare, è un peccato. Anzi: un'occasione sprecata.