Scherzi a parte, pure Canale 5 ricicla i vecchi programmi come la Rai, ma stavolta sostituisce Enrico Papi con Max Giusti. Funzionerà?

Annunciato a Mediaset lo scorso giugno, Max Giusti è arrivato con un contratto in esclusiva in un momento particolarmente fortunato del suo percorso professionale. Aveva infatti ritrovato un nuovo successo sia al tavolo di Fabio Fazio che nella squadra della Gialappa's Band, dove i suoi personaggi di Pierluigi Pardo, Antonino Cannavacciuolo, Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese avevano riacceso i riflettori sulla sua carriera.

Nella nota di Cologno Monzese che annunciava il suo ingresso in squadra, l'azienda parlava di “nuovi progetti che spazieranno dall'intrattenimento alla comicità”: ed eccoli qua i nuovi progetti, Caduta Libera e Scherzi a parte. Che torna sì rinnovato, pensato come varietà, con i suoi personaggi, con gli scherzi trasformati in mini film come ha raccontato all' ADN Kronos lo stesso Giusti, ma è pur sempre un format che tutto è, tranne che nuovo. Trasmessa per la prima volta nel 1992 su Italia Uno infatti, la trasmissione conta sedici edizioni, di cui l'ultima del 2022 affidata alla conduzione di Enrico Papi. Quella di Max Giusti è dunque la 17esima edizione; vittime designate della puntata d'esordio sono Lorella Cuccarini, Gabriel Garko, Isobel Kinnear e Paolo Conticini.

Max Giusti non solo riprende in mano un format storico, ma deve anche risollevarlo: la stagione precedente infatti, quella datata 2022, era stata quella meno seguita, tanto da avere registrato appena uno share del 12,65% a fronte di 1milioni 867mila telespettatori medi.