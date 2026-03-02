Intervista “marcissima” a Filippo Giardina: “Quello che ti rende emarginato nella vita, sul palco diventa divertente”. Sulla politica a pezzi, la guerra, il male dell’autopromozione e la solitudine dello stand up comedian

In una parte del tuo spettacolo Cabaret parli di un paradosso: quando la filosofia è diventata popolare allora noi abbiamo smesso di pensare. Ribaltando questo discorso sulla comicità, se la stand-up diventasse troppo popolare smetterebbe di far ridere?

Ovviamente sì. Il linguaggio comico prima era appannaggio di poche persone, poi è arrivato il mondo del web, poi sono arrivati i politici, poi è arrivato Marco Travaglio e i giornalisti che vogliono fare i simpatici. Io coltivo un’idea, non so se sia più una convinzione o una speranza, ovvero che c'è una differenza fra essere comico e fare il simpatico. Diciamo che tanti fanno i simpatici oggi.

E tu invece in cosa superi la simpatia?

Con “marcitudine”, sofferenza e solitudine. Tutte prerogative secondo me dei comici. La comicità nasce dal guardare le cose da un punto di vista diverso. Le persone timide, gli insicuri, quelli che non sono mai i primi della classe sono coloro che vivono la vita da spettatori. C'è un allenamento di tutta la vita ad avere questa prospettiva, non è che uno si debba sforzare tanto: è riportare quello che hai vissuto. Quello che ti rende un emarginato nella vita, sul palco ti rende divertente. Quanta poesia!

Eh sì, davvero. Non so che effetto ti fa leggere i comunicati stampa. Nel tuo ci sono questi aggettivi: dissacrante, acuto, tagliente e addirittura una definizione come “detonatore di pensiero critico”.

Al di là di tutto la cosa a cui tengo di più è il fatto che ci perdo molto tempo. Ecco, io lavoro moltissimo e secondo me, almeno mi piace pensarla così, ho un occhio attento. Ho ascoltato l'intervista a Pintus che raccontava che lui si fissa la data, prende i suoi appunti, due settimane prima del debutto si chiude e tira fuori lo spettacolo, e poi va in scena. Io non lo farei mai. Per lo spettacolo che debutterà a marzo io ho cominciato a scrivere mesi prima. Sono andato a provare nei localetti davanti a persone che non mi conoscevano, per evitare l'effetto fan dove la gente ride a prescindere. Sono pazzo per il mio lavoro.

Dove li hai trovati questi posti?

È pieno di gente che non mi conosce. Partecipo a open mic organizzati da altri dove magari nemmeno vengo annunciato, qualcuno mi conosce, qualcuno no, a qualcuno starò sul caz*o pure. Questa in effetti è una cosa che ormai succede raramente con i tour, se paghi il biglietto è difficile che vieni per odiarmi.