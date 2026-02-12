È scaduto uno dei trattati più importanti tra Stati Uniti e Russia. Quello sul controllo delle armi nucleari

Nelle regioni vicine al sito si registrarono aumenti significativi di tumori, leucemie, infertilità e malformazioni congenite. Gli effetti non si limitarono alla prima generazione e sono tuttora riscontrabili. I test nucleari si trasformarono così in un’eredità biologica che ha colpito migliaia di famiglie.

Tra le testimonianze più note c’è quella di Karipbek Kuyukov, nato nel 1968 senza le braccia a causa dell’esposizione dei genitori alle radiazioni. Oggi è un artista e attivista contro le armi nucleari e rappresenta uno dei volti più riconoscibili delle conseguenze umane dei test sovietici.

Dopo il crollo dell’Urss il Kazakistan si ritrovò in possesso del quarto arsenale nucleare più grande al mondo. Avrebbe potuto conservarlo. Scelse invece di rinunciare a tutte le testate, chiudere il sito di Semipalatinsk e aderire al Trattato di non proliferazione nucleare, motivando la decisione con l’impatto sanitario e sociale prodotto da quarant’anni di test.

Oggi, con la fine del New START, Stati Uniti e Russia tornano a confrontarsi senza limiti concordati. Il caso del Kazakistan ricorda che le armi nucleari non producono danni solo quando vengono usate in guerra. Anche la deterrenza, se priva di controllo, può lasciare conseguenze profonde e durature sulle popolazioni civili.