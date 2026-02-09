L'affaire Esperia parte da Mow e arriva su Report (anche se non ci cita nessuno), ma la domanda rimane. Zavalani & co, perché non fate coming out? Siate fieri di essere dei destroidi meloniani!

Siamo stati i primi a tirare fuori la storia di Esperia e nessuno ci ha cagato fino a che Wired insieme ad Irpimedia, sul nostro innesto, ha fatto un buon lavoro. La storia, poi, è arrivata fino a Report, ieri sera su Rai 3 in un servizio realizzato dal bravissimo Luca Bertazzoni. Purtroppo non siamo stati citati, evidentemente per l’alto ritmo di lavoro a cui i bravi colleghi di Report lavorano e anche perché forse siamo degli sconosciuti che però tutti, a quanto pare, leggono con grande avidità. Ce ne dispiace, ma siamo comunque felici che questa storia sia venuta a galla. D’altronde, dopo tutto questo tran tran il “direttore” Xhino Zavalani e l’editore Pietro Dettori, ex braccio destro di Casaleggio, dovrebbe finalmente fare coming out e andare fiero di essere un new media (non una testata registrata) di destra con connessioni abbastanza chiare all’entourage di Giorgia Meloni. Non c’è da vergognarsi delle proprie idee, ma soprattutto della parte politica per la quale si parteggia senza doversi definire necessariamente indipendenti. Non c’è da vergognarsi nemmeno dal proprio passato. Zavalani, come si apprende dal pezzo di Wired, fu un accanito di fustigatore di leghisti pro Cinque Stelle e probabilmente a questo suo passato si deve la conoscenza con Pietro Dettori. Non vergognarti di nulla Xhino! Di solito funziona così, si tengono alti i vessilli di chi fa in modo che tutto non vada perlomeno in vacca, a meno che non vi sia dell’altro al di là di Eto srl. Infatti, il quesito rimane in piedi nonostante tutto. Perché la proprietà di Dors Media è stata schermata con una fiduciaria? Per non venire accusati di essere meloniani? Ingenuo da parte di un esperto della comunicazione come Dettori credere che non sarebbe venuto fuori tutto immediatamente. I giornalisti cercano notizie, e questa è una notizia. La gente si documenta e si pone le domande corrette. Chi paga la baracca? E scopre che c’è una fiduciaria.