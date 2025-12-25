Il fenomeno Esperia sui social: vicina a il Tempo e pro Israele. L’editore è Dettori, uomo ombra di Di Maio e Casaleggio e dell'europarlamentare di Forza Italia condannata in 1° grado Lara Comi

L’editore è una srl con sede a Cagliari, costituita il 16 settembre di quest’anno (dunque pochi mesi fa, anche se Esperia è stata fondata prima) con 50’000 euro di capitale sociale iniziale e si chiama Dors Media, controllata al 100% da una società fiduciaria di nome Fiditalia Srl, dietro la quale si celano i reali investitori che, però, rimangono nell’ombra e non sono noti. L’amministratore unico di Dors Media è un signore che è stato un pezzo grosso dello staff del Movimento Cinque Stelle sin dal principio. Si tratta di Pietro Francesco Dettori, amico di Beppe Grillo e figliol prodigo di Gianroberto Casaleggio. Sardo di nascita, si laurea in comunicazione a Bologna e il suo primo ruolo importante è nella Casaleggio Associati. Da consulente junior diventa social media manager e nel 2018 gestisce la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Nel 2019, sempre rimanendo nell’ombra, assume il ruolo di responsabile per la comunicazione del vice presidente del Consiglio, diventa socio dell’Associazione Rosseau ed è il principale advisor alla comunicazione del ministero degli esteri retto da Luigi Di Maio tra 2019 e 2022. Anno in cui viene staccata la spina al governo Draghi e dove Dettori diventa collaboratore e assistente dell’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, invischiata in varie vicende giudiziarie con accuse molto pesanti. Dalla inchiesta passata all’onor delle cronache come la “Mensa dei poveri” (per cui è stata condannata in primo grado a 4 anni e 2 mesi per corruzione, truffa aggravata e false fatturazioni) al Qatargate (non indagata), nella cui vicenda fu menzionata da Antonio Panzeri per essere stata tra coloro che avrebbero ricevuto tangenti. Ad ogni modo, caduta in disgrazia la povera eurodeputata (e moglie dell’industriale miliardario Marco Bonometti, patron dell’impero dell’impero automotive, il gruppo Omr) e cambiato il vento politico in Italia, alle elezioni vince Giorgia Meloni. Dettori, dunque, vira verso altri lidi e assume l’importante posizione di Head of Digital and Social Media presso la Maim srl, l’influente società di lobbying e relazioni istituzionali fondata da Fabio Perugia, personaggio di peso della Comunità Ebraica Romana e internazionale. Già portavoce della Cer dal 2012 al 2016, attualmente è tra i membri eletti nel suo consiglio, ma soprattutto dal 2016 ricopre l’importantissima carica di vice-presidente del World Jewish Economic Forum, oltre ad essere il rappresentante italiano per il World Jewish Congress. Perugia, dal 2006 al 2013, tra l’altro, è stato redattore per la società editrice del quotidiano il Tempo, dopodiché ha fatto il salto di qualità diventando capo ufficio stampa presso la Keren Kayemth LeIsrael, “la più antica organizzazione ecologica al mondo” per poi ricoprire lo stesso ruolo, dal 2015 al 2019, ma presso l’Ordine degli Architetti di Roma. Tutti ruoli decisamente di peso, ma non è finita qui. Nel 2018 entra a far parte del Cda della Fondazione Pontificia Gravissima Educationis e vi rimane per 4 anni e ad oggi, oltre ad essere il fondatore di Maim, è il capo ufficio stampa dell’Ospedale israelitico e consigliere scientifico della fondazione Museo Ebraico di Roma.