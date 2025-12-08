Amici trumpiani, unite i puntini e capirete che l’anti-europeismo è il grimaldello di Trump e Musk per dividere noi europei. Dallo scandalo Mogherini all'affaire Garofani

Aaaah, grazie! Finalmente uno che parla come mangia. E agli italiani trumpiani la parresia di Trump è sufficiente per credere non sia un nemico, ma un tipo simpatico con un innegabile passione per il gentil sesso (e Israele) senso dell’umorismo e un bizzarro, testosteronico e brizzolato Segretario di Stato, herr Hegseth. Un palestrato dal grilletto facile, sceriffo spietato verso quei temibili narcos che vengono dal pericolosissimo stato del Venezuela e che domandano aiuto, naufraghi sulle spiagge esotiche del Sud America per poi finire trucidati senza pietà. Eh sì, lì producono tanta cocaina sai? Han fatto bene. Beh pure il petrolio in verità… la cocaina - la cocaina è il problema capito? Ma quella si produce perlopiù in Colombia. E loro stai a vedere che saranno i prossimi, la cocaina è il problema. Certo che al Tycoon – un giorno sì e uno no si addormenta sulla poltrona della Casa Bianca – una bottarella darebbe sicuramente una svegliata. Il suo predecessore lo chiamavano “sleepy Joe”, vi ricordate? Il povero Biden, che fu costretto alla ritirata dall’Afghanistan ereditando vent’anni di guerra inutile e sanguinosa. Perlomeno lui ad essere alleato di un nemico commerciale come noi (l’Ue ndr) ci provava. Il signor Biden e la sua diplomazia verso Mosca aveva la schiena dritta. Trump ora invece complotta contro l’Europa insieme alla Russia che adesso ci sfotte pure, fa l’arrogante, ci minaccia sibillino. Per fortuna che Leonardo ha appena inaugurato un sistema simile all’Iron dome israeliano per difenderci dai missili. Dunque, non abbiate paura, nessuno di noi andrà in guerra. Almeno finché il signor Crosetto non decide che è arrivato il momento di una buona leva militare. Eh sì, quella si che secondo Salvini, che però non vuole la guerra contro la Russia (chissà perché) andrebbe ripristinata! Ci sarebbero molti meno maranza in giro, le città tornerebbero ad essere sicure… Eh sì sì, meno carne da macello in giro, meno irriverente gioventù, solo anziani, ovvero quel 47% percento di italiani favorevole alla leva militare. Ciao. Ma l’Italia da che parte sta? Con gli Stati Uniti o l’Unione Europea che capeggiata dai britannici di Starmer si riuniscono oltre la Manica per decidere se mettere in campo le proprie forze a sostegno di Kiev in aperta rottura con gli Usa? Manda le armi a Kiev ma poi non viene invitata a conferire a Londra con polacchi, francesi e compagnia bella. Non è che a cercar di tenere il piede in due scarpe Meloni è rimasta scalza? Tanto meglio, i feticisti dei piedi saranno felici di tutto questo.