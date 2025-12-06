Meloni messa male da Mentana? Allora non avete visto bene Xi con Macron, Trump e Putin. Il potere logora, stanca e fa sembrare più vecchi. Ma qualcuno di più “fresco” no?

Giulio Andreotti diceva che “il potere logora chi non ce l'ha”. A giudicare dalle fatiche di Meloni si può aggiungere che consuma anche chi ne ne ha troppo. Leader, premier e presidenti sono stremati da dossier e vicende esplosive da maneggiare con estrema delicatezza. Sia chiaro: questo vale per i “nostri” leader, ossia dei leader democratici, ma anche per quelli delle “autocrazie”. Basta dare un'occhiata a Xi Jinping. Pochi giorni fa, il presidente cinese ha accolto Emmanuel Macron per un attesissimo vis a vis oltre la Muraglia. Se il capo dell'Eliseo si è sforzato per mostrarsi giovanile e slanciato (tra partite a ping pong riprese dai media e rilanciate sui social e corse in mezzo ai giovani), Xi non ha fatto altrettanto. Al contrario, il segretario del Partito Comunista Cinese ha giocato sul fatto di essere saggio. Peccato che in alcune foto si notavano sia le mani gonfie che la faccia scavata dalle inevitabili segni dell'età; un messaggio che la Cina, la seconda potenza del pianeta, non può affatto ignorare. “La Cina e la Francia dovrebbero dare nuovi contributi per promuovere un mondo multipolare, equo e ordinato”, ha in ogni caso spiegato al suo ospite Xi. Questo è ciò che conta per Pechino.