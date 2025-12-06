Da Mentana Giorgia Meloni si è svegliata europeista (oltre che trumpiana): “L’Ue deve sapersi difendere da sola”. Finalmente toglieremo le rotelle al Continente?

Da qualche tempo ormai Giorgia Meloni si è sveglia europeista. Apparenza o meno, il suo discorso è atlantista ma ancora di più europeo, al punto d far dubitare che l’intervista rilasciata ieri a Mentana abbia fatto piacere a un terzo del suo governo, quello leghista. Siamo di fronte all’ultima fase di quel processo di istituzionalizzazione che porta le destre populiste a trasformarsi in qualcosa di ben più civile. È il processo che Marco Tarchi, mesi fa, auspicava per il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National. Questa fase di istituzionalizzazione lascia indietro molti storici alleati e ne lascerà indietro ancora di più. La destra potrebbe non avere più bisogno, se Meloni lavorerà bene, dei Vannacci, dei Salvini, né di gran parte dell’attuale classe dirigente, pressoché impresentabile.

Su un punto Giorgia Meloni dimostra di aver fatto uno scatto. Quando a Mentana dice: “'Europa deve capire che, se vuole essere grande, deve essere in grado di difendersi da sola. Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Io lo dico da tempo. Per noi questa è un'occasione: un'occasione che ha un costo economico, ma produce libertà politica”. Meloni sta provando a tenere insieme le critiche di Trump, che invece invitano platealmente a prendere in considerazione ancora più paternalismo americano in Ue, e una necessità reale che oggi passa, per esempio, da Re-arm Europe e che con Trump non ha nulla a che vedere. E, provando a non fare arrabbiare lo storico alleato, tutto sommato Giorgia Meloni lo dice: “Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c’è un prezzo da pagare”.