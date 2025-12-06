Tatiana Tramacere è viva e alla gogna social: cos'è, l'avreste preferita morta? Mentre Dragos non è un assassino, l'allarme l'avete procurato voi!

Ora Tatiana, visto che è viva, è accusata dalla pubblica opinione della qualunque: per 'colpa' sua, le forze dell'ordine agiranno con maggior circospezione quando una donna, da ora in poi, sparirà dalla circolazione. Per 'colpa' sua, il femminicidio smetterà di essere preso sul serio, non sarà più considerato un reale problema della nostra società. Per 'colpa' sua. Tramacere, è bene sottinearlo, non ha fatto assolutamente nulla per indurre a pensare il peggio. Il 'peggio' lo hanno ricostruito e infiocchettato i social, inventandolo di sana pianta e con l'aiuto di media (tv e siti) che stavano già scrivendo il necrologio dell'ennesima 'vittima', giusto per portarsi avanti. Nel corso di questa decina di giorni 'sapevamo' tutti come sarebbe andata a finire la vicenda. Mentre social e testate si trasformavano, al solito, in circensi Cluedo in cui il dito veniva puntato, in modo nemmeno troppo implicito, contro Dragos Ioan Gheromescu, l'amico rumeno, purtroppo qui la nazionalità è rilevante anche per capire l'odio che si è generato verso di lui, con cui era stata avvistata in pubblico per l'ultima volta prima di far perdere ogni traccia di sé.

Ora salta fuori che Tatiana Tramacere, di propria volontà, abbia voluto allontanarsi dalla sua famiglia. Non se ne conoscono ancora le ragioni, l'unica cosa che si legge in giro è quanto sia stronza. Perché abbiamo visto piangere i genitori in tv, mentre lanciavano un appello per farla tornare a casa sana e salva. Perché non si fa così, e qui potremmo pure concordare, perché ha preso in giro tutta l'Italia - no cari, è 'tutta l'Italia' che s'è presa in giro da sola improvvisandosi, al solito, Basil L'Investigastocazzo. Insomma, perché è viva e invece avrebbe fatto più gioco, specie lato engagement e click, se fosse stata ammazzata. Da un uomo, anzi, da un 'rumeno' di cui si fidava. Spero possiate vedere l'atroce cortocircuito di questa situazione. Ce n'è più di uno, a ben guardare.