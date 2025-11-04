E poi chi sia Gennaro Mokbel, lo sanno tutti, è scritto ovunque e forse è inutile ripetersi. Ma il fatto è che se sei il presidente del Consiglio devi essere come la moglie di Cesare. E allora si capisce che i giornalisti si attivino e inizino a ricamarci su, ci sta, e fanno bene, è il loro lavoro. C’è finalmente qualcosa da raccontare. Quindi sintetizziamo brevemente senza essere troppo sibillini, dato che Meloni, a differenza di Gianfranco Fini, questa casa se l’è pagata di tasca propria. Indicato come l’organizzatore della maxi-truffa da più di due miliardi di euro nei confronti di Fastweb e Telecom Italia Sparkle. Condannato in primo grado a 15 anni di carcere per associazione a delinquere. Pena ridotta in appello a dieci anni e mezzo nel 2017. Già nel 2014, fuori dal carcere per ragioni di salute, scontando la sua pena ai domiciliari, Gennaro Mokbel tra meno di due anni tornerà libero, giusto in tempo per godersi le prossime elezioni politiche. Ma questo che significa? Un beneamato c**o. Lo sappiamo. E allora? Vogliamo passare a sua sorella Lucia? Va bene, rinfreschiamoci un po’ la memoria. Prime nozze con Gianni Diana, nel lontano 1978 abitavano in via Gradoli 96, interno 9, secondo piano, a lato dell’appartamento interno 11, dove erano alloggiati i brigatisti delle Brigate Rosse, il celebre “covo del sig. Borghi” durante il sequestro di Aldo Moro. E vabbé può pure capitare no? La Lucia dichiarò pure di aver sentito dei rumori tipo “codici morse” proprio nei giorni del rapimento. Vabbé ma che vuol dire? Proprio niente. Poteva capitare pure a te che stai leggendo no? Massì, poi spiegatemi cosa c’entra che suo marito, all’epoca, fosse figlio di Michele Finocchi, l’ex capo di Gabinetto del Sisde al centro della vicenda dei fondi neri. Dai, non sono ironico. Sono serio (Serino), perché un po’ mi caco sotto a pensare che veramente sia possibile trovare qualcosa fuori posto quando si parla di Aldo Moro, Sisde e tutte quelle cose di cui ogni tanto i politici tornano a parlare per sentirsi meno in colpa e alleviare il peso che il segreto di Stato esercita sulle loro povere anime. Quel che non si può sapere non lo sapremo mai, mettiamoci l’anima in pace. Quel che si sa invece dovrebbe bastare a intrattenerci. L’avete visto “Training day”? Denzel Washington accoglie al bar il novellino Ethan Hawke, appena entrato a far parte della narcotici e lì, scocciato dalla sua presenza gli spiega cosa è un giornale. Una serie di pagine che contengono delle storie che dovrebbero intrattenerlo. Ma pure i romanzi intrattengono, sono solo un po’ più lunghi, bisogna starci dietro.