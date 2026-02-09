In memoria di Stefano Furlan, tifoso ucciso da un poliziotto per un “eccesso”. L’omaggio della curva Nord dell’Inter: “Il tuo ricordo per sempre”. Ecco il monito in questi anni di polizia

Perché Stefano Furlan, tifoso della Triestina, è stato ucciso? La sentenza viene emessa il 7 novembre del 1985: Alessandro Centrone, giovane allievo della scuola di polizia di 21 anni, è stato condannato a un anno di reclusione che non sconterà in quanto incensurato. Furlan sarebbe stato ucciso per errore: il manganello dell’agente è calato sul capo del tifoso ventenne per un eccesso, seppur legittimo, nell’uso della forza. Centrone voleva colpirgli la spalla. È la sera dell’8 febbraio 1984. Stefano Furlan era allo stadio per vedere Triestina-Udinese di Coppa Italia. Lui è tifoso dei “rossi”, frequenta la curva ma non è un ultrà. La gara finisce a reti bianche. Dopo il fischio finale Furlan esce, tra gruppi di Ultras Trieste e altre sigle della curva dell’Udinese c’era già stato qualche scontro in giornata, niente di troppo grave. Ma tra forze dell’ordine e ultras a fine partita c’è comunque tensione. Gli agenti caricano, molti di loro sono allievi della scuola di polizia. Furlan evita il fulcro della tensione e si defila verso via Macelli dove ha parcheggiato la sua Fiat 128 Blu. In sottofondo risuona la cassetta di Gloria di Umberto Tozzi. Stefano viene raggiunto da alcuni agenti. Qui la nebbia si stende sui fatti dell’8 febbraio. A diradare la foschia ci provano i testimoni, ascoltati dal quotidiano Il Piccolo e in seguito in aula: erano tre gli agenti, lo inseguono, lo bloccano e lo tengono per i capelli davanti al muro. Qualcuno avrebbe detto “vado a prenderne altri”. I testimoni hanno raccontato che i poliziotti sbattono la testa di Furlan contro il muro e preso a calci. Le forze dell’ordine sostengono che il ragazzo stesse danneggiando delle auto, che fosse ubriaco. Insomma, che quell’intervento fosse necessario. Ipotesi che non trovano riscontro. Furlan torna a casa, dice a sua madre di essere stato colpito in strada e malmenato anche in questura. La notte continua ad avere mal di testa, le sue condizioni peggiorano. Viene portato all’Ospedale Maggiore, resta in coma venti giorni, poi il primo marzo muore. La madre non crede alla versione esposta dalla polizia e si costituisce parte civile. Cerca giustizia e rifiuta 80 milioni di lire offerti dal Prefetto Antonino Allegra per ritirare la denuncia. “Eccesso colposo per uso legittimo della forza”. Centrone resta fuori dal carcere e viene reintegrato nella questura della città. Renata Furlan otterrà cento milioni di lire di risarcimento.