In ricordo di Vincenzo Spagnolo, “Spagna”, ucciso da un ultras del Milan. Storia di una tragedia che ha cambiato il tifo e il calcio

Quel 29 gennaio 1995 in campo c’erano il Milan di Fabio Capello e il Genoa in lotta salvezza, in panchina Pippo Marchioro e l’obiettivo di rimanere in Serie A. Lo stadio Ferraris è un tempio del nostro calcio, la curva Nord del Grifone la dinamo per la squadra nelle partite casalinghe. Gli ultras del Milan sono in trasferta. Sono tanti. In quel periodo però la frammentarietà della curva Sud diventa più marcata. Dalle Brigate Rossonere, uno dei gruppi storici della tifoseria organizzata milanista, si è separata una colonna: sono ben vestiti, “ultras in borghese”, portano dei giubbotti eleganti e per questo verranno chiamati “la banda del Barbour”. Il nome che si sono scelti, però, è Brigate 2. L’ala è composta da giovani in cerca di autonomia dalla tradizionale Brigata. Molti di loro hanno simpatie per l’estrema destra. Tra le file del gruppo c’è anche Simone Barbaglia, 18 anni; dall’altra parte Claudio Vincenzo Spagnolo, detto “Spagna”, che invece tifa Genoa. Ha 24 anni, frequentatore attivo e abituale della curva Nord del Marassi. Fuori dallo stadio, però, accade un fatto renderà eterno il suo nome, un capitolo decisivo per la storia del calcio italiano: “Spagna” viene ucciso da Barbaglia con una coltellata durante gli scontri esplosi a margine della partita. Tra le strade di Genova si consuma un delitto che è un punto di non ritorno per il tifo organizzato: “Basta lame, basta infami”, è il grido alzato dagli ultras dopo l’omicidio.