Gli ultras italiani fanno paura anche in Champions? Due fan del Chelsea aggrediti a Napoli (uno accoltellato). E perché i tifosi della Juve hanno un “divieto di circolazione” verso Monaco?

Il mondo ultras italiano sta vivendo settimane violente. Scontri sull’A1 a Casalecchio e Frosinone, risse a Bologna, spranghe e coltelli lasciati a bordo strada. Una violenza che non si ferma nemmeno durante la settimana della Champions League. Due tifosi del Chelsea sarebbero stati aggrediti nella tarda serata di martedì 27 gennaio mentre si trovavano in a Napoli, dove gli inglesi affronteranno la squadra di Antonio Conte. Intorno alle 21, in zona Santa Maria La Nova, un gruppo di locali vestiti di nero avrebbe attaccato alcuni supporter dei Blues. Un giovane di 22 anni è stato accoltellato al gluteo ed è finito in ospedale. Dopo poco è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il tifoso ha poi pubblicato la foto della mano insanguinata con un messaggio: “Nessuno esca a Napoli: è pericoloso. Accoltellato”. Sono tanti i fan inglesi arrivati in Italia per la partita: si parla di circa 2500 persone. Anche per questo il club londinese ha mandato un messaggio sui social: “Il club è a conoscenza di un incidente avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono attualmente in cura in ospedale (la Questura di Napoli riporta la notizia di un solo tifoso, ndr), avendo riportato ferite non gravi e non tali da metterne in pericolo la vita. Il club desidera ricordare a tutti i sostenitori di prestare la massima attenzione durante la permanenza in città e di attenersi alle indicazioni condivise prima di questa partita”. Già nei giorni scorsi era stata raccomandata prudenza alle persone in trasferta: evitare di mettere in mostra vessilli e simboli del Chelsea, divieto di spostarsi palesemente come gruppi di tifosi, sostare nelle zone predisposte e muoversi scortati dalla polizia.