L’incredibile storia di Francesco Farioli raccontata da chi lo conosce dall’inizio. L’ascesa dell’allenatore e “filosofo dei portieri”, dall’Academy con De Zerbi alla panchina del Porto

Lo dico sempre, a tutti: la storia di Francesco Farioli è la più incredibile tra quelle incrociate nella mia vita. Abbandoniamo il calcio: parlo di vita, lavoro, sogni inseguiti, raggiunti e assai superati, successo senza compromessi, spintarelle e santi in Paradiso. Francesco è nato per volare. E non è una frase a effetto, ma una dichiarazione di grandezza, perché, se noi che lo conosciamo abbastanza bene ci pensiamo, oggi la realtà ha superato ogni tentativo di immaginazione. Questo ragazzo non è nato allenatore del Porto, non era un predestinato del calcio giocato, né figlio del sistema. Era come noi, quelli che sgomitano nei campetti di provincia e provano a farsi notare nel dilettantismo su romantici terreni spelacchiati, dove in palio non c’erano sono solo i tre punti ma la supremazia nell’infinito sfidarsi dei campanilismi della Toscana. Però, a differenza nostra, aveva capito tutto. A 22 anni aveva accettato lidea più difficile per chi sogna il calcio: non fare il calciatore professionista. E, invece di spegnersi, accendeva il suo progetto, il sogno vero: diventare allenatore. Finita l’università in filosofia prendeva vita “Nati per volare”, idea pensata per i portieri, che rileggerla oggi fa impressione: quel titolo sembra scritto per lui, per il suo percorso. Per un uomo che è salito dove nessuno, partendo dal nulla, era mai arrivato. Tante vite in una sola giovinezza. Perché oggi allena come un veterano, ma ha 36 anni. Il primo grande passaggio è stato dall’Academy in Qatar allo staff di Roberto De Zerbi: inizialmente si parlava di lui come un innovatore del ruolo del portiere, ma presto si era fatto conoscere come supporto di unidea di calcio totale di quel Sassuolo. È lì che nasceva il Farioli moderno e si accendeva il fuoco. In mezzo un c’era stato l’iconico gol del portiere Brignoli in Benevento-Milan. Una dichiarazione di pensiero: estetica applicata alla funzione che ci aveva ricordato che la laurea in filosofia non era un dettaglio biografico. Era la chiave di tutto.