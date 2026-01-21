Chivu non cerca scuse, nemmeno dopo Inter-Arsenal. In un calcio di “piangina” ci servono più allenatori come lui

La finestra del mercato invernale è aperta. Allenatori chiedono rinforzi. In alcuni casi, come per Maurizio Sarri, il grido di aiuto è assolutamente comprensibile; Gian Piero Gasperini, principale autore della buona stagione della Roma, ha finalmente ottenuto il suo attaccante (Donyell Malen) dopo una serie di conferenze e interviste durissime. Talvolta, però, capita che chi siede su una panchina di Serie A di una squadra di vertice parli delle spese altrui e non di campo: gli altri hanno speso di più, hanno più storia, più incassi, più tutto. Una gara tra spendaccioni. Ma al di là del fatto che il valore economico dipende dal lavoro sul campo, dunque dal plusvalore tecnico portato da un allenatore e il suo staff, sembra quasi banale dire che non sempre chi spende di più vince. Troppe le eccezioni: il Napoli di Luciano Spalletti, il Milan di Stefano Pioli, l’Inter di Simone Inzaghi, solo per citare i casi più recenti di tecnici e squadre che hanno incrementato il valore delle rose e dei club. Sarebbe stato facile per Chivu, a sconfitta incassata, parlare degli investimenti dell’Arsenal. “Hanno intensità, attacco alla linea, attacco all'area. Mi hanno impressionato più di altre squadre, soprattutto quando entrano in area. La giocata è sempre giusta. Hanno anche velocità di pensiero nel trovare il compagno. Poi hanno qualità a destra, con Saka. Noi abbiamo provato a stare in partita, ma è merito anche della qualità individuale e collettiva dell'Arsenal. Non dico di quello che hanno speso perché divento banale e non mi lamento”. Anche qui, nessun “ristorante da 100 euro” da cui sentirsi esclusi. Ognuno raccolga forze e capacità: la stagione è lunga, tre fronti aperti. Senza scuse: Chivu vuole mettere un trofeo nel suo palmares.