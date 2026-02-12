La Procura esclude la pista nera per la strage di Capaci? Ma nel 2015 il pentito Gioacchino La Barbera parlò di un uomo esterno a Cosa Nostra (anche per il delitto Mattarella). E la giornalista che lo intervistò oggi dice: “Chi gli chiese di ritrattare?”

L’intero edificio si basa sulla testimonianza di Lo Cicero, che tuttavia venne completamente sbugiardato già nel 1995 con una sentenza del Tribunale di Palermo in cui veniva definito “assolutamente non credibile, inattendibile” e, per altro, neanche “uomo d’onore di Cosa Nostra”. A screditare completamente Lo Cicero sono anche altri fatti. Come ricorda Damiano Aliprandi su Il Dubbio, nei suoi racconti non si nomina mai, per esempio, Antonino Troia, fratello di Mariano Tullio Troia, il boss con cui Lo Cicero diceva di avere rapporti. Antonino Troia è stato condannato all’ergastolo proprio per la strage di Capaci. Lo Cicero non lo nominerà mai.

Non sapeva nulla neanche dei veri esecutori della strage, legati alla famiglia Altofonte-Monreale, Antonino Gioè, Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo. Di più: neanche Gioè e La Barbera sanno chi sia Lo Cicero. In sintesi, come sostiene De Luca, quanto detto da Lo Cicero sarebbe “carta straccia” e la sua credibilità sarebbe la stessa di un altro collaboratore noto per i depistaggi proprio sulla strage di Capaci, Vincenzo Scarantino. Lo Cicero non sarebbe neanche un uomo d’onore di Cosa Nostra, non era conosciuto dagli esecutori materiali dell’attentato, nonostante lui avesse detto di aver partecipato ai sopralluoghi. Il nome di Delle Chiaie, infine, è stato fatto anni dopo dalla compagna, considerata persino meno attendibile di Lo Cicero stesso, tanto che nessuno sceglierà di prenderla sul serio.

Nessuno tranne Report, che già nel 2025 aveva mandato in onda un servizio sulla pista nera in cui si fece sentire anche un audio di un anonimo che sosteneva di aver ascoltato proprio da Lo Cicero la storia di Delle Chiaie, uomo potentissimo, presente nei sopralluoghi (un lavoro da manovalanza spicciola), e della presenza di un’auto blu, come quella di magistrati e politici stessi, sui luoghi in cui la strage venne pianificata.

De Luca è intervenuto ricordando, tuttavia, che nessun filone è stato mai escluso in via pregiudiziale, ma che ogni informazione è stata analizzata, studiata e solo successivamente accantonata o approfondita. Uno dei due filoni sulla “pista nera” venne archiviato dal gip Santi Bologna, che ritenne Lo Cicero inattendibile. Un altro filone, invece, è ancora aperto e la gip Graziella Luparello si rifiuta di accogliere la richiesta di archiviazione di De Luca e dei pm di Caltanissetta.