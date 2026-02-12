Siamo stati alla presentazione del libro sui servizi segreti di Niccolò Petrelli e abbiamo fatto all'ex 007 Mancini la domanda che nessuno ha avuto il coraggio di fargli

Ecco, questo è solo un assaggio del personaggio, per farvi un'idea più completa leggetevi il suo libro "le regole del gioco". A latere della conferenza, per attaccare bottone non abbiamo resistito e abbiamo voluto fare gli spiritosi. Ci siamo agganciati alla polemica che imperversa sui giornali in questi giorni derivante dai contenuti inediti delle chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia pubblicati da Tommaso Cerno su il Giornale, dove per altro Mancini è editorialista. Come è giusto che sia, dato che siamo giornalisti da premio Pulitzer, gli abbiamo posto la domanda che tutti gli avrebbero voluto fare, ovvero se faccia parte o meno di questa fantomatica lobby gay di cui tanto si parla. L'ex 007, purtroppo, con un sorriso un po' deluso, dato che questa storia ricorda un po' quel famoso film di Checco Zalone, ci ha domandato di cancellare la foto che ci eravamo fatti insieme con un altro ragazzo lì presente. Ad ogni modo, siamo ancora vivi, per il momento, e dunque non ci resta che consigliarvi vivamente la lettura dell'ottimo libro di Niccolò Petrelli, nel quale è spiegato, sulla base di nuovi documenti desecretati dagli archivi segreti d'Italia, come i servizi italiani non siano subordinati agli Stati Uniti come invece si è convinti in gran parte della letteratura scientifica in merito e che l'Italia è un'eccellenza in questo campo, ma proprio per le sue piccole dimensioni, ha avuto difficoltà a rivendicarne il primato a livello reputazionale.