Antonella Clerici batte Maria De Filippi in prima serata con i bambini di The Voice Kids? È davvero la fine di un’era. Ecco perché

Un percorso di avanzamento che era iniziato già alcune puntate fa, tanto che davanti ai dati, Maria De Filippi e la sua squadra erano corsi ai ripari. Come? Proprio eliminando la storia iniziale della sorpresa, per entrare subito nel vivo della trasmissione. Fino alla finale del talent di Rai 1, quando è avvenuto il capovolgimento: 23,3% di share, 3milioni 382mila telespettatori su Rai 1 contro il 22,1% e 3milioni 272mila telespettatori su Canale 5. Un vantaggio rilevante più per il suo significato che per la differenza di numeri, che a conti fatti è esigua (nella stessa serata, una buona fetta di pubblico stava seguendo le Olimpiadi invernali su Rai 2).

Ecco qua dunque che Maria De Filippi, la “Sanguinaria” della tv, non era imbattibile: bastava solo crederci. Anche se la notizia non è questa, dato che anche a Milly Carlucci aveva insidiato il trono defilippiano del sabato sera nelle passate edizioni di Ballando con le Stelle: la notizia semmai, è che si può fare senza cercare la polemica, andando diritti lungo la narrazione che si è scelta per il proprio programma. Piazzando talenti veri, una giuria che si diverte anziché litigare, storie in cui ci si può identificare: lasciando insomma che l'emozione arrivi senza troppi artifizi retorici o narrativi. In questo senso, la scrittura di The Voice Kids e dei format fratelli – è in partenza venerdì 6 marzo la versione Generation – fa scuola.