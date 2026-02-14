Il ritorno di thasup, Sanremo, l'approccio di sempre: Abbiamo ascoltato 'Che me ne faccio del tempo', il terzo album di Mara Sattei. Ecco com'è

Il filo conduttore è il tempo, ma non in senso astratto. È il tempo che rimette ordine nei ricordi, che attenua le delusioni e cambia il modo in cui si guarda a una storia finita. L’intro “tic tac” crea subito un’atmosfera sospesa; l’outro “mamma” chiude invece in modo intimo e domestico, quasi sussurrato. In mezzo, i brani si muovono tra introspezione e aperture più luminose, senza mai perdere coerenza.

Le collaborazioni arricchiscono il progetto senza snaturarlo. In “Gran rumore” con Noemi spiccano i contrasti di timbro in perfetto equilibrio. “Everest” riporta in primo piano l’impronta produttiva legata a thasup mentre “Eravamo un’idea” con Mecna si muove con naturalezza tra malinconia e complicità.

Al centro di tutto però resta la voce di Mara Sattei: riconoscibile, più stabile e sicura rispetto agli esordi. L’autotune fa ancora parte della sua cifra stilistica, ma qui è usato con maggiore misura rispetto al passato. Viene quasi spontaneo chiedersi come suonerebbe con ancora meno filtri, perché a volte sono proprio le piccole imperfezioni a rendere un’interpretazione davvero memorabile.

Anche nei testi non c’è la ricerca dell’effetto a tutti i costi. Si parla di distanze, cambiamenti e di ricordi che riaffiorano quando si rallenta. Più che sorprendere con colpi di scena, le canzoni puntano su un’emotività riconoscibile e sincera, adatta così al grande pubblico.

Nel complesso, “Che me ne faccio del tempo” è un lavoro coerente, pensato per consolidare un percorso già avviato e accompagnare l’esperienza sanremese con maggiore consapevolezza. Non è un progetto che stupisce, piuttosto preferisce crescere con calma, mattone dopo mattone. E forse proprio questa nuova solidità, col tempo, potrà aprire la strada a scelte, si spera, ancora più coraggiose