Rivoluzione Isola dei Famosi: Canale 5 va a lezione di reality da Sky e Prime e ci libera dal solito carrozzone

La notizia l'ha data in anteprima Davide Maggio, anticipando le novità della prossima stagione del reality. Innanzitutto l'addio all'Honduras: le acque dove i futuri naufraghi impareranno a pescare infatti, saranno asiatiche. Il luogo scelto sono le Filippine, con le riprese che dovrebbero svolgersi da maggio a luglio per un totale di 40 giorni; la messa in onda invece, potrebbe essere a settembre 2026 o a inizio dell'anno successivo. Sempre da quanto scrive Davide Maggio inoltre, Mediaset si riserverà di valutare i contenuti prima di trasmettere il reality.

Pier Silvio Berlusconi dunque, non ha nessuna intenzione di rinunciare all'Isola, quanto piuttosto di rinnovarla. Una scelta comprensibile, considerando che a guardare la passata stagione televisiva, tra i programmi più interessanti dell'anno ce ne sono due: Money Road e The Traitors. In entrambi i casi, proprio due reality. Un altro titoli che aveva fatto parlare di sé, stavolta Netflix, era stato L'amore è cieco, versione italiana di Love is blind.

Tutti strutturati in maniera completamente diversa rispetto ai carrozzoni da prima serata che la nostra tv si trascina dietro stancamente: niente studio televisivo, niente diretta, niente televoto. Al loro posto, un lavoro di scrittura autorale che porta avanti una narrazione confezionata guardando più alle serie televisive, che ai reality di inizio 2000. Con una struttura insomma, pensata per un pubblico che è cambiato e che va subito agganciato, prima che finisca su un altro canale o sulle tante piattaforme che fanno da concorrenza alla tv generalista.