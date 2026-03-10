Grande Fratello Vip, dopo la batosta di Signorini Mediaset ha trovato un modo per salvare il reality? Da Giovanni di "L'amore è cieco" a Lucarelli opinionista nel cast della stagione con Ilary Blasi: forse una speranza c’è

Per riportare in video il papà di tutti i reality in versione vip, Mediaset ha attinto a diversi nomi già visti proprio nello stesso format, ma ha guardato anche a Netflix. Se infatti un' Antonella Elia o un' Adriana Volpe sono la quota usato sicuro, perché ampiamente sperimentate sia come concorrenti che come opinioniste, il cast ha già il villain perfetto: no, non Alessandra Mussolini, vista ormai in ogini salsa televisiva, dalla politica a Tale e Quale Show e Ballando. Parliamo invece di Giovanni Calvario, incredibile faccia tosta di L'amore è cieco, versione italiana di Love is blind su Netflix.

A proposito di villain, Lucia Ilardo di Temptation Island è l'altra candidata al ruolo: lei che se l'era spassata con i corteggiatori negando tutto, che aveva sbugiardato Rosario impedendogli di diventare tronista, alla fine è l'unica dei due che ha avuto un'altra opportunità televisiva.

Mediaset recupera poi la modella Ibiza Altea, naufraga che non era mai sbarcata in Honduras perché già presente anche nel cast del dating show di Netflix Too hot to handle.

Nel cast lo stizzosissimo Raimondo Todaro, ballerino già maestro a Ballando con le Stelle e ad Amici, la quota comici rappresentata da Francesca Manzini (alla seconda prova da reality dopo Amici Celebrities) e Dario Cassini, a cui si aggiungono la "Bonas" di Avanti un altro Paola Caruso, la già citanta Alessandra Mussolini, l'ex iena Marco Berry e una serie di nomi che abbiamo visto passare in tv, ma diversi anni fa e comunque senza farci troppo caso: l'ex tronista Nicolò Brigante, Raul Dumitras (ex Temptation Island, dove era entrato insieme alla fidanzata Martina De Ioannon), i cantanti GionnyScandal (Amici nel 2015) e Renato Biancardi. Infine, per completare la quota bellissime, anche la modella Blu Barbara Prezya (Pechino Express 2023).