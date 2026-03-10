Grande Fratello Vip, dopo la batosta di Signorini Mediaset ha trovato un modo per salvare il reality? Da Giovanni di "L'amore è cieco" a Lucarelli opinionista nel cast della stagione con Ilary Blasi: forse una speranza c’è

Cos'hanno in comune la nipote di Mussolini e Lucia Ilardo, la bionda fidanzata dell'ultima edizione di Temptation Island? Il Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5, arrivato all'ottavo giro di giostra. Un'edizione che nasce travagliata, sotto i colpi di Fabrizio Corona e l'autosospensione di Alfonso Signorini: dopo l'iniziale incertezza sul futuro del programma però, il reality torna ora rinnovato. Tutto al femminile, con Ilary Blasi alla conduzione, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste.
L'inizio è fissato per il 17 marzo su Canale 5: intanto, in attesa del debutto, Ilary Blasi è già pronta a strigliare gli inquilini, tagliare corto e non soffrire i tacchi durante la diretta.
Per riportare in video il papà di tutti i reality in versione vip, Mediaset ha attinto a diversi nomi già visti proprio nello stesso format, ma ha guardato anche a Netflix. Se infatti un' Antonella Elia o un' Adriana Volpe sono la quota usato sicuro, perché ampiamente sperimentate sia come concorrenti che come opinioniste, il cast ha già il villain perfetto: no, non Alessandra Mussolini, vista ormai in ogini salsa televisiva, dalla politica a Tale e Quale Show e Ballando. Parliamo invece di Giovanni Calvario, incredibile faccia tosta di L'amore è cieco, versione italiana di Love is blind su Netflix.
A proposito di villain, Lucia Ilardo di Temptation Island è l'altra candidata al ruolo: lei che se l'era spassata con i corteggiatori negando tutto, che aveva sbugiardato Rosario impedendogli di diventare tronista, alla fine è l'unica dei due che ha avuto un'altra opportunità televisiva.
Mediaset recupera poi la modella Ibiza Altea, naufraga che non era mai sbarcata in Honduras perché già presente anche nel cast del dating show di Netflix Too hot to handle.
Nel cast lo stizzosissimo Raimondo Todaro, ballerino già maestro a Ballando con le Stelle e ad Amici, la quota comici rappresentata da Francesca Manzini (alla seconda prova da reality dopo Amici Celebrities) e Dario Cassini, a cui si aggiungono la "Bonas" di Avanti un altro Paola Caruso, la già citanta Alessandra Mussolini, l'ex iena Marco Berry e una serie di nomi che abbiamo visto passare in tv, ma diversi anni fa e comunque senza farci troppo caso: l'ex tronista Nicolò Brigante, Raul Dumitras (ex Temptation Island, dove era entrato insieme alla fidanzata Martina De Ioannon), i cantanti GionnyScandal (Amici nel 2015) e Renato Biancardi. Infine, per completare la quota bellissime, anche la modella Blu Barbara Prezya (Pechino Express 2023).
Sarà un Grande Fratello Vip di sole sei settimane, come annunciato da Mediaset a fine gennaio: una durata brevissima, sulla scia del Grande Fratello condotto da Simona Ventura che, in quanto ad ascolti, non aveva brillato. Così come si era provato a rinnovare il format in versione nip, Mediaset ha fatto altrettanto con la versione vip, finita sotto il fuoco delle accuse di Fabrizio Corona.
Di nomi davvero di richiamo, nel cast non ce ne sono. È vero che alcuni nomi sono già riciclati, ma in un reality ne bastano pochi per attizzare dinamiche: in questo senso, Mediaset si è assicurata che ciò avvenga attraverso la scelta delle opinioniste. Una in particolare, la Lucarelli, già rodatissima in materia nel sabato sera di Rai 1. Vi sono poi alcuni nomi come quello di Giovanni Calvario o Raimondo Todaro, che sono perfetti per lo scopo; gli sconosciuti inoltre, potrebbero riservare sorprese.
È quindi un Grande Fratello su cui ancora è difficile immaginare un pronostico: molto spetterà alle opinioniste, perché è a loro che è affidato il compito di accendere lo studio. Di certo, grazie a Corona, almeno la curiosità del debutto c'è.