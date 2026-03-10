Madame annuncia il terzo album: “Disincanto”. Un’attesa lunga tre anni che ha alzato le aspettative

“Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte, ho solo tante, tantissime domande. E un disco. DISINCANTO, il terzo album. Fuori venerdì 17 aprile”.

Questa la caption presente nel profilo Instagram di Francesca Calearo, in arte Madame, sotto un post con la copertina del nuovo album. Estetica essenziale: il titolo del disco e un codice a barre sopra.

L’annuncio di questo terzo album della sua carriera si è fatto attendere e già questo, in questi anni così veloci e produttivi, basta a capire che Madame può permettersi il lusso del tempo e dell’attesa. I primi due album - Madame e L’amore - l’hanno vista evolvere a vista d’occhio. I primi tempi qualcuno la considerava un prodigio, data la giovane età, altri la riducevano a rapper che cantava in corsivo. La verità è che la giovane Madame si è presa tutto, senza bisogno di dimostrare nulla. La sua penna conquista giovani e meno giovani, la sua sensibilità artistica ha fatto sì che venisse notata da Marracash, Laura Pausini e altri artisti di grande portata. Ha scritto per altri e in questi anni abbiamo assistito a featuring negli album degli altri. Ogni strofa era puntuale, tagliente, disarmante. Madame sta bene su tutto. Il suo primo album nel 2021 aveva visto diverse collaborazioni: Fabri Fibra, Rkomi, Carl Brave, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Gué, Villa Banks, Ernia, Blanco, Sfera Ebbasta. Un ulteriore assist a una carriera che si era già dichiarata promettente con i primi singoli antecedenti all’album.