“Persona” è Disco di Diamante e nel momento in cui Marracash tocca la vetta lui torna nel suo quartiere popolare con un epico block party alla Barona di Milano. Il suo rap, la sua storia, la sua leggenda è tutta qui (e questo fa la differenza)

Marracash lo rifà. Ma stavolta non è solo musica, è mitologia urbana che prende forma. Persona è ufficialmente Disco di Diamante e la celebrazione non poteva che essere un ritorno alle origini: un block party alla Barona, il quartiere di Milano che lo ha visto crescere e diventare una star del rap italiano.
Questa settimana si è aperta con l’annuncio di questo nuovo e importante traguardo. Nel profilo Instagram del rapper è apparso un carosello che lo ritrae trionfante mentre sfoggia il suo Diamante, sul tetto di un’abitazione in Via De Pretis 100, luogo simbolo della sua biografia. Una festa di quartiere e un popolo, quello della Barona, che lo elegge: da principe a “King” assoluto, come già da tempo è solito farsi chiamare il rapper.
Com’è consueto, Marra sorprende ancora, scegliendo di celebrare il traguardo, non con un party qualsiasi ma attraverso quello che si potrebbe definire un atto politico. Un rituale collettivo che rimanda al primo successo del rapper del 2008 Badabum cha cha. Già a quei tempi Marracash non stava rilasciando una canzone, stava dichiarando fedeltà eterna alle sue origini, marcando la sua identità.
Sono ancora impresse nella memoria le immagini di quel videoclip che lo vedeva dominare il suo quartiere da “principe di Barona” in groppa a un elefante, nel caos di un quartiere vivo. Il principe del popolo, quello che schifa i ricchi e che riesce a diventare uno di loro grazie al suo talento, senza però dimenticare le sue origini con princìpi di strada annessi.
E quale album italiano poteva meritare il Disco di Diamante se non Persona?
Quando è uscito l’album nel 2019, non sembrava pensato per scalare classifiche o inseguire tormentoni. Era un viaggio nelle crepe dei conflitti interiori, nella dissociazione tra il personaggio Fabio Rizzo e Marra. Un concept album in un Paese che i concept album li temeva ancora. E invece il pubblico ha capito, lo ha accolto e lo ha amato. La gente ha fatto proprio quel disagio lucido, quella scrittura chirurgica e originale che non lasciava però disperdere nessun un grammo di Milano.
Diamante significa numeri, ma in questo caso significa soprattutto impatto culturale. Significa aver spostato l’asticella del rap italiano verso qualcosa di più ambizioso, più adulto e stratificato. D’altronde era prevedibile, considerato che ogni brano presente nell’album era già stato certificato oro, platino o multiplatino. Era chiaro che avvenisse perché dopo Persona nulla sarebbe stato lo stesso nella musica italiana. Non solo il rap ha preso ispirazione dall’album, ma anche la musica italiana in generale ne è stata influenzata, in un periodo in cui si stavano perdendo scrittura introspettiva e denuncia sociale, Marracash è entrato a gamba tesa, suscitando l’ammirazione di molti colleghi, anche dei più improbabili per un rapper, come Ornella Vanoni.
La scelta di festeggiare alla Barona non è folklore nè storytelling costruito a tavolino a cui siamo fin troppo abituati. È coerenza. È un cerchio che si chiude.
La Barona non è una cartolina. È cemento, cortili e case popolari; simbolo di sopravvivenza dignitosa. È l’humus che ha formato l’immaginario di Marracash: l’ambizione feroce, il senso di rivalsa e la fame di riconoscimento. Tornarci con il Disco di Diamante in mano significa portare il successo dove tutto è iniziato e regalarne un po’ a chi ancora quel quartiere lo abita con la stessa “fame”.
Il block party è stato annunciato per il 18 aprile, non si sa ancora nulla di come si svolgerà; anche questo è un tratto tipico di Marracash che non spoilera.
Ciò che si prospetta è di certo un party che sarà il simbolo della cultura hip hop nel suo stato puro, senza fronzoli e red carpet. La strada incontra la musica senza intermediari. È sudore, sotto le casse che pompano, ragazzi sotto il palco che urlano parole che parlano di loro. Poche cose nella musica di oggi assomigliano al termine “comunità” come quello che riesce a fare il rapper a Barona, con Barona e per Barona. Il legame con il suo quartiere appare etereo.
E poi se c’è una cosa che Persona ha fatto è stato smontare l’idea del rapper invincibile. Marracash si è mostrato fragile, contraddittorio e diviso. Ha parlato di ansia e alienazione, di successo come trappola dorata. E proprio questa vulnerabilità ha reso il disco gigantesco.
In un’epoca di filtri Instagram e finzioni permanenti, il Diamante a un album così è quasi un cortocircuito. Significa che il pubblico non vuole solo pose, vuole verità, anche quando fa male. E il fatto che a distanza di 7 anni dall’uscita dell’album, ci sia ancora così tanta gente che lo streamma è la prova provata.
Milano è la capitale del rap italiano, Marracash è uno dei suoi padri più nobili. Con questo traguardo consolida un percorso che parte dai mixtape underground e arriva a un riconoscimento mainstream senza perdere credibilità. È l’eccezione che conferma la regola: non tutto ciò che è mainstream non vale. Tant’è che che il disco ha trovato consensi anche nel mondo della critica intellettuale più spietata. Non a caso il rapper è stato premiato con il Premio Tenco, come aveva anticipato che potesse accadere in un Red Bull 64 bars.
Il rapper ha cambiato le regole del gioco, le ha invertite. È stato visionario e rivoluzionario, riuscendo a trasformare Persona solo nel primo atto di una trilogia vincente. A seguire, negli anni, Marracash ha infatti rilasciato Noi, Loro, Gli altri e poi È finita la pace.
Non che gli album precedenti siano stati da meno. Se si guarda all’antecedente Status, per esempio, si può constatare quanto il rapper sia sempre stato in grado di anticipare la realtà, di leggerla come pochi artisti sanno fare e di comunicarla efficacemente, in modo che risultasse comprensibile a tutti.
Il Diamante suggella una carriera che negli ultimi anni ha visto Marracash conquistare impavido gli stadi, un luogo che prima di lui sembrava quasi vietato ai rapper. Marra ha rotto le transenne. E non solo: nel 2023 ha lanciato anche un vero e proprio festival del rap, Marrageddon, con due date all’Ippodromo di Milano a Napoli; riuscendo a riunire il meglio del rap italiano su un unico grande palco.
Il 25 novembre 2025, Marracash ha anche pubblicato un libro intitolato Qualcuno in cui credere (omonimo di un noto brano estratto dall’album) che collega il suo percorso artistico partendo proprio da Persona.
Ora il block party alla Barona non sarà solo una festa, sarà un simbolo: il rap italiano che torna a casa dopo aver conquistato il sistema. E lo fa senza chiedere permesso, ormai non serve più.
In fondo, la vera notizia non è il Disco di Diamante. La vera notizia è che un album introspettivo, complesso e personale è diventato colonna sonora di una generazione e verrà apprezzato dalle successive.
Adesso quella generazione si ritrova sotto casa sua, alla Barona, con le casse che tremano e le rime che rimbalzano tra i palazzi. Negli stessi palazzi in cui forse si nasconde un nuovo erede di Marra.
Il Diamante luccica, ma il cemento resta.