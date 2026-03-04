“Persona” è Disco di Diamante e nel momento in cui Marracash tocca la vetta lui torna nel suo quartiere popolare con un epico block party alla Barona di Milano. Il suo rap, la sua storia, la sua leggenda è tutta qui (e questo fa la differenza)

Com’è consueto, Marra sorprende ancora, scegliendo di celebrare il traguardo, non con un party qualsiasi ma attraverso quello che si potrebbe definire un atto politico. Un rituale collettivo che rimanda al primo successo del rapper del 2008 Badabum cha cha. Già a quei tempi Marracash non stava rilasciando una canzone, stava dichiarando fedeltà eterna alle sue origini, marcando la sua identità.

Sono ancora impresse nella memoria le immagini di quel videoclip che lo vedeva dominare il suo quartiere da “principe di Barona” in groppa a un elefante, nel caos di un quartiere vivo. Il principe del popolo, quello che schifa i ricchi e che riesce a diventare uno di loro grazie al suo talento, senza però dimenticare le sue origini con princìpi di strada annessi.

E quale album italiano poteva meritare il Disco di Diamante se non Persona?

Quando è uscito l’album nel 2019, non sembrava pensato per scalare classifiche o inseguire tormentoni. Era un viaggio nelle crepe dei conflitti interiori, nella dissociazione tra il personaggio Fabio Rizzo e Marra. Un concept album in un Paese che i concept album li temeva ancora. E invece il pubblico ha capito, lo ha accolto e lo ha amato. La gente ha fatto proprio quel disagio lucido, quella scrittura chirurgica e originale che non lasciava però disperdere nessun un grammo di Milano.

Diamante significa numeri, ma in questo caso significa soprattutto impatto culturale. Significa aver spostato l’asticella del rap italiano verso qualcosa di più ambizioso, più adulto e stratificato. D’altronde era prevedibile, considerato che ogni brano presente nell’album era già stato certificato oro, platino o multiplatino. Era chiaro che avvenisse perché dopo Persona nulla sarebbe stato lo stesso nella musica italiana. Non solo il rap ha preso ispirazione dall’album, ma anche la musica italiana in generale ne è stata influenzata, in un periodo in cui si stavano perdendo scrittura introspettiva e denuncia sociale, Marracash è entrato a gamba tesa, suscitando l’ammirazione di molti colleghi, anche dei più improbabili per un rapper, come Ornella Vanoni.

La scelta di festeggiare alla Barona non è folklore nè storytelling costruito a tavolino a cui siamo fin troppo abituati. È coerenza. È un cerchio che si chiude.

La Barona non è una cartolina. È cemento, cortili e case popolari; simbolo di sopravvivenza dignitosa. È l’humus che ha formato l’immaginario di Marracash: l’ambizione feroce, il senso di rivalsa e la fame di riconoscimento. Tornarci con il Disco di Diamante in mano significa portare il successo dove tutto è iniziato e regalarne un po’ a chi ancora quel quartiere lo abita con la stessa “fame”.