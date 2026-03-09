Tommaso, ma che stai a dì? Cerno apre 2 di picche prendendosela con gli italiani che pensano all'aria condizionata della casa al mare

Senza sprezzo del pericolo, il già direttore del Giornale e titolare di uno spazio a Domenica In, ha deciso che anche Rai 2 dovesse avere il suo Mario Giordano. Così Cerno si è adoperato in postura, gestualità, sguardo alla telecamera. Ma quella che doveva essere una difesa della linea governativa, è diventata presto un attacco ai cittadini.

L'assunto di fondo del monologo è molto semplice, oltre che semplicistico: Trump ci sta antipatico perché “sembra matto”, ma meglio il modello americano che quello teocratico iraniano, perciò dobbiamo stare con lui. E dobbiamo farlo accettando di sacrificare il nostro benessere: “Dovremmo stare con l'America, invece ci preoccupiamo di quanto costerà l'aria condizionata quest'estate nella casa al mare, e se quell'ordine che abbiamo fatto, aumenta di prezzo perché intanto si sta di più ad avere i materali per mettere a posto il nostro tinello”.

È il populismo che fa il giro e, per portare avanti la propaganda, finisce per dare la colpa ai cittadini: un errore che Mario Giordano, per esempio, non avrebbe mai fatto. Ma è anche il populismo che non sa che la gente comune, nel Paese in cui uno stipendio paga a malapena un affitto in città, la casa al mare non ce l'ha. Anzi, spesso al mare non ci va proprio. Del resto, noi “2 di picche”, quelli veri, mica ce l'abbiamo la direzione di un giornale e due programmi in tv.

Costo di questo intemerata andata in onda su Rai 2: 848mila totali; nello specifico, 11mila euro a puntata di cui 3mila destinati a Cerno. E chissà quanti giorni di aria condizionata pagati, con una sola puntata.