Lo sapete che l'autore di Tommaso Cerno è il cognato del Ministro Giuli?

Arrivato in Rai da Mediaset, dove era autore dei talk dell'access prime time Stasera Italia e 4 di sera, Alessandro Usai ha sposato la sorella del Ministro Giuli, Antonella, la quale a sua volta lavora nell'ufficio stampa della Camera.

Giornalista nel cuore degli house organ della destra, con Rete 4 che negli ultimi anni è stato megafono di Matteo Salvini prima e Giorgia Meloni poi, Usai è passato lo scorso anno nella squadra autorale di Porta a porta: un contratto di consulenza esterna, a cui si è poi aggiunto quello di Domenica In. Il nome di Usai era inoltre spuntato fuori anche per il talk show a cui starebbe lavorando Rai 2: inizialmente l'ipotesi era quella di affidarlo a Claudio Brachino, ma ora il nome dell'ex mezzobusto Mediaset sarebbe sfumato e lo stesso programma rimandato (era previsto in partenza per il 4 marzo).

Proprio come Usai, altrettanto esterno è Tommaso Cerno, a cui oltre lo spazio a Domenica In, è stata affidata un striscia quotidiana di cinque minuti: un format simile a quello di Vespa, la cui messa in onda è stata al centro di polemiche e proteste da parte della redazione del Tg2.

Che Tommaso Cerno sia un fedelissimo del governo in carica non è certo un mistero: altrettanto misterioso è come, nonostante i tagli ad alcuni programmi d'informazione dell'azienda quali Report, Far West e Lo Stato delle Cose, per finanziare 2 di picche si trovino invece la bellezza di 848mila euro totali, 11mila a puntata.