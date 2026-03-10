Guerrieri-La regola dell'equilibrio con Alessandro Gassmann su Rai 1 é un pendolo che oscilla tra la fiction cagna e una serie tv decente

Presentata a Festival del Cinema di Roma lo scorso ottobre, quattro in totale le puntate previste, Guerrieri si va a muovere sullo stesso territorio di un prodotto appena lanciato da Sky: Avvocato Ligas, interpretato da un altro volto Rai, Luca Argentero. Se però Avvocato Ligas è sarcastica, rivolta idealmente, e probabilmente anche ispirata, ai prodotti d'olltreoceano, Guerrieri è orgogliosamente Rai: dalle inquadrature del lungomare di Bari alle arringhe, niente grida ai titoli d'importazione o, più in generale, alle piattaforme. Invece, è un prodotto Rai fatto e finito: un protagonista che tutto sommato è una persona integra, una bambina da proteggere, il matrimonio da ricomporre; la sbandata per un'altra donna che è solo sbandata perché, appunto, c'è un matrimonio da far tornare sui giusti binari. L'interprete che è un volto rassicurante, perchè ampiamente noto al pubblico. Insomma: parecchi temi classici della fiction italiana: tutti stereotipi, ma ben recitati.

Prodotto Rai che poi, alla fine, premia la rete: la prima puntata è il programma più visto della serata, con un pubblico di 3milioni 878mila telespettatori e uno share del 22,7%; l'avvocato Guerrieri fa scendere anche Scherzi a parte, che al secondo appuntamento cala di circa tre punti percentuali e mezzo milione di spettatori.

Ma alla fine, al di là dei numeri, com'è questa serie? Bari è bellissima; la parte più interessante di Guerrieri invece, era la polemica a Sanremo.