“Gloria - Il ritorno” con Sabrina Ferilli? Era meglio non fosse tornata. La Rai spreca soldi per chiudere una serie deludente con un film in cui è tutto un “volemose bene"

Tra le prime immagini simbolo del film Gloria - seconda stagione della serie - c’è lei nel bel mezzo di una conferenza stampa che con la sua spregiudicatezza si rivolge ai giornalisti: “Sapete perché ho finto il suicido? A causa del vostro sfrenato sensazionalismo”.

È in quel momento che un giornalista impavido le suggerisce: “Ma perché non ha fatto il Grande Fratello?”.

Ma Gloria è netta, della serie: tutto ma il Grande Fratello no. E la sferzata al reality è servita: meglio fingersi morta, letteralmente.

A giudicare dalle premesse, il film sequel della serie tv che vede Sabrina Ferilli protagonista (Gloria - il ritorno), potrebbe essere un ritorno al politicamente scorretto che si poteva respirare nelle prime battute della serie. Ma non dimentichiamoci che il film va in onda su Rai 1, quindi stiamo calmi, piedi ben saldi a terra.

Gloria è stata arrestata con l’accusa di aver procurato un falso allarme con il suo tentato suicidio. Non riesce ad ottenere i domiciliari, ostacolata dal giudice Bernardo Pace, interpretato da un discutibile (non di certo sul campo estetico) Francesco Arca. La reclusione in carcere non spegne il fuoco dell’arte della Cicalone - in arte Grandi - e nemmeno ne rimpicciolisce il grande cuore: Gloria decide di organizzare uno spettacolo teatrale con le altre detenute. Viene poi condannata a scontare a sei mesi ai servizi sociali a Tufello, suo quartiere di origine e, attraverso una serie di vicissitudini e buone azioni, riesce a convincere il giudice Pace, nonché a conquistarne il cuore.

Insomma, ci sarà pure un motivo se il ruolo del giudice all’apparenza cattivo è stato affidato ad Arca. L’epilogo romantico tra i due belli del film era dovuto e, possiamo dirlo, anche eccessivamente prevedibile.

E per edulcorare ancora di più il lieto fine, Gloria finisce per girare un film autobiografico La bella del Tufello, con Claudia Gerini - rivale tanto temuta - che veste i suoi panni in carcere.

L’amore trionfa su ogni fronte, la rivalità diventa amicizia e Gloria celebra le sue origini tenute nascoste in precedenza: è la Cicalone che ha la meglio sulla Grandi. Amore, solidarietà, carità, amicizia, umiltà. Ma quanto è cristiana questa Gloria?