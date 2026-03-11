Sanremo è come le bombe su Teheran, le battaglie per i diritti e la Terza guerra mondiale: una questione politica (anche per Giorgia Meloni). E se credevate fosse solo musica non avevate capito nulla

Al netto del fatto che la destra di governo conosce Gramsci solo relativamente a questo concetto, e magari ignora pure che fu messo in carcere dai fascisti, ciò che non stupisce affatto è che questo progetto, forse caso unico nella storia del governo Meloni, stia funzionando veramente, proprio perché la tanto odiata “egemonia culturale della sinistra”, era già ormai ridotta a “rafaniellismo con la kefiah”, cioè cultura di, mettiamola giù così, centrodestra, col piglio rivoluzionario “mannoiano” (si, riferito alla cantante annoiante che ama i “terroni” e predilige le rivoluzioni fatte con “gentilezza”). Cioè era già di fatto in tutto e per tutto moderatamente di destra, e quindi spostarla ancora un po’ di più non era, e non è di fatto, impresa sovrumana. Ma torniamo a Sanremo. È davvero possibile che tutte le sisse che postano su boomerbook tre volte al giorno con una media di un like se va bene e zero commenti, e tutti i maître à penser dello stesso social che risultano opinionisti su ogni possibile topic trend primo in classifica, non si rendano mai conto di come e perché fu creato Sanremo (al di là di far tornare in Italia i capitali giocati al casinò di Montecarlo)? Quando il grandissimo musicologo Alan Lomax, già celebre per essere riuscito a far storicizzare (ma anche museizzare) il blues americano, venne in Italia, scoprì una cosa incredibile: la vastità e ricchezza della “musica popolare” italiana. Ogni regione aveva stili diversi di canto, di musica e perfino di ballo. Un patrimonio unico vastissimamente superiore a quello di ogni altro paese europeo. Propose quindi alla Rai di realizzare la versione italiana della Libreria del Congresso americano, cioè studiare catalogare e diffondere questa ricchezza di generi, e trasmetterla appunto in televisione. Gli fu risposto dagli allora dirigenti Rai che per quanto riguardava la “musica” avevano già un progetto: creare la versione italiana dell’americanissimo Tin Pan Alley, cioè di fatto della versione americana bianca e anestetizzata delle arie dell’operetta italo/austriaca, genere già di per sé anestetizzato e alleggerito rispetto alla musica lirica, in cui l’Italia ha eccelso per secoli, al punto che perfino Mozart compose su libretti con testi da cantarsi in italiano. Come avrete capito, il resto è storia.

Della proposta di Lomax non se ne fece nulla, e la Rai lanciò l’anestetico canoro italiano, brutta copia della brutta copia americana, di un brutto originale italiano. Quando si dice essere succubi, genuflessi. Si, avete capito bene, quel progetto era appunto il Festival di Sanremo della “canzone italiana”. Quindi solo se si vuole fare sociologia preistorica, avrà senso andare a verificare chi partecipò e chi vinse a Sanremo nel 1968, quando l’Italia uscì dall’eterna adolescenza. O verificare chi ci fosse e chi vincesse durante il periodo della lotta armata (gli anni di piombo, ma da tutte le tre parti) quando sognare “l’abbattimento dello stato borghese” e “la rivoluzione” era un piccolo picciolino almeno concepibile… Ma oggi, nel 2026, in cui quattordici partiti comunisti (quattordici! - compresi uno dichiaratamente rossobruno nazibolscevico e uno dichiaratamente trotzkista, odiato da tutti gli altri, nazbol rossobruni compresi, che comunque si detestano poi tutti vicendevolmente insieme) rischiano di rimanere dietro a Vannacci, possibile che non si riesca a capire che Sanremo è sempre stato la perfetta arma di distrazione di massa, da parte di tutti i governi che hanno messo le mani sulla Rai lottizzata, e che dovevano coprire inazioni e malefatte? Davvero qualcuno poteva pensare che vincessero Levante o Brancale, portatrici comunque della stessa monnezza nazionalpopolare melodica italiana (ricorda Tin Pan Alley) che ci copia pure la novella trad-wife americana convertita al matrimonio, Taylor Swift, popstar più famosa (e ricca) del mondo? Invece a quattro giorni della fine del festival ancora si discute di quando queste e mille altre (i gusti, si sa, sono non disputandum) fossero “infinitamente meglio e più “meritorie” di vincere? A Sanremo? Certo, sempre Levante e Brancale cantano meglio di Sal Da Vinci, Fulminacci può sembrare più “autentico” (la parola magica, in questa precisa contingenza storica), e Ditonellapiaga più giovanilmente trendy (e non cringe), ma sempre della solita melassa nazionalpopolare stiamo parlando.

Davvero serve ripetere ancora una volta che a Sanremo a nessuno frega nulla delle canzoni, ma piuttosto dei look e dei pettegolezzi, e che un festival di qualità non è concepibile per il semplice motivo che la sua “cifra stilistica”, ma soprattutto la sua funzione sociopolitica è quella di anestetizzare il popolino, e mantenerlo nell’alveo del Controllo Sociale e dei falsi buoni sentimenti, cosa che fa comodo a qualunque governo di qualunque colore? Tanti si indignano anche per le battute piatte da seienne, per le sviolinate patetiche e appunto nazional-popolarmente sentimentali, da lacrimuccia momentanea all’angolo dell’occhio. Ma non è sempre stato così? Certo che è stato sempre così. E lo sanno tutti perfettamente, ma lo “sdegno da salotto” è uno dei vizi sportivi italiani che ci portò al ventennio fascista, e al mantenimento dello status quo nello specifico sanremese, e l’essere esperti tuttologi nell’argomento del giorno è l’altro? Quindi tutti gli indignados che avrebbe dovuto vincere XXX (Giorgia nell’edizione precedente) continuano a ignorare che non ha la minima importanza chi abbia vinto che so, 5 anni fa, e non mi sembra che Diodato sia diventato chissà quale star. Vi ricordate una canzone di Mengoni o di Olly?